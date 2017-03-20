ВОЗ предупредила о вспышке кори в Европейском регионе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении кори в европейских странах, в которых отмечается низкий уровень иммунизации населения: только в январе было зафиксировано 500 случаев инфицирования. Об этом информирует



«В свете уверенного продвижения к полной победе на корью, наблюдавшегося последние два года, рост числа случаев заболевания в Европе вызывает у нас особые опасения. Учитывая сегодняшние маршруты перемещений, ни одна страна и ни один человек не защищен от вируса кори. В Европе будут новые вспышки кори, пока в каждой стране иммунизаций не достигнет уровня иммунизации, необходимого для защиты всего населения», – рассказала глава Европейского бюро Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab).



Наиболее неблагоприятная ситуация по кори регистрируется во Франции, Германии, Италии, Румынии, Польше, Швейцарии и на Украине. На эти страны приходится 474 случая инфицирования из 559-и, отмеченных в январе 2017 года. Всего в Европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию, Казахстан и Израиль. Специалисты подчеркивают, что распространение инфекционного заболевания связано со снижением охвата программами иммунизации.



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Ключевые слова: корь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении кори в европейских странах, в которых отмечается низкий уровень иммунизации населения: только в январе было зафиксировано 500 случаев инфицирования. Об этом информирует MedicalXpress «В свете уверенного продвижения к полной победе на корью, наблюдавшегося последние два года, рост числа случаев заболевания в Европе вызывает у нас особые опасения. Учитывая сегодняшние маршруты перемещений, ни одна страна и ни один человек не защищен от вируса кори. В Европе будут новые вспышки кори, пока в каждой стране иммунизаций не достигнет уровня иммунизации, необходимого для защиты всего населения», – рассказала глава Европейского бюро Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab).Наиболее неблагоприятная ситуация по кори регистрируется во Франции, Германии, Италии, Румынии, Польше, Швейцарии и на Украине. На эти страны приходится 474 случая инфицирования из 559-и, отмеченных в январе 2017 года. Всего в Европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию, Казахстан и Израиль. Специалисты подчеркивают, что распространение инфекционного заболевания связано со снижением охвата программами иммунизации.Ранее сообщалось , что с начала февраля 2016 года в Румынии корью заболело 3,4 тыс. человек, тогда как годом ранее было зафиксировано только 7 случаев инфицирования. Вспышка кори стала причиной смерти 17 детей.Ключевые слова: ВОЗ









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ВОЗ предупредила о вспышке кори в Европейском регионе Наиболее неблагоприятная ситуация по кори регистрируется во Франции, Германии, Италии, Румынии, Польше, Швейцарии и на Украине. На эти страны приходится 474 случая инфицирования из 559-и, зарегистрированных в январе 2017 года.

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