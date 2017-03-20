Минздрав ожидает положительную реакцию на новый порядок диспансеризации

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 13:15
Минздрав ожидает положительную реакцию на новый порядок диспансеризацииИзменения, которые могут быть внесены в первый этап прохождения диспансеризации, будут в целом положительно восприняты населением России, однако вначале может последовать негативная реакция на исключение из диспансеризации таких исследований как общий анализ крови, мочи, а также УЗИ органов брюшной полости, сообщает АГН «Москва».
Минздрав предлагает с 1 января 2018 г. убрать из диспансеризации общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости и таза. В Минздраве подчеркнули, что исключаемые методы использовались главным образом для привлечения населения к прохождению диспансеризации и формирования стереотипа необходимости регулярного обследования.
«Безусловно, что исключение методов первого этапа, а также необходимость проведения маммографии и анализа на скрытую кровь в каловых массах, могут негативно повлиять на отклик населения. Однако при адекватном и внятном разъяснении со стороны профессионального сообщества и СМИ эта проблема может быть минимизирована», - подчеркивают в ведомстве.
В Минздраве добавили, что диспансеризация не подменяет текущую работу участкового терапевта, а является ее дополнением. «В случае наличия обоснованных подозрений участковый терапевт должен направить гражданина, пришедшего к нему на прием в рамках диспансеризации, на дополнительное обследование, включая анализы крови, мочи, УЗИ брюшной полости и малого таза или другие необходимые методы исследования», - отметили в ведомстве.
Фонд «Здоровье» раскритиковал новые положения диспансеризации, опубликованные Минздравом. В частности, специалисты фонда выразили несогласие с доводами ведомства о том, что исключенные из первого этапа диспансеризации анализы и процедуры затратны, малоинформативны и несут риски для здоровья пациента.
Ключевые слова: диспансеризация, Минздрав
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