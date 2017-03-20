FDA одобрила инъекционный препарат против атопического дерматита

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 12:05
FDA одобрила инъекционный препарат против атопического дерматитаПрепарат дупилумаб (dupilumab) для лечения атопического дерматита совместной разработки Regeneron и Sanofi был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Одобренное лекарственное средство предназначено для использования пациентами, не ответившими на стандартную терапию топическими препаратами.
Инъекционный лекарственный препарат прошел клинические исследования с участием 2119 пациентов с атопическим дерматитом средней и тяжелой степени. Для КИ отбирались пациенты, не ответившие на терапию топическими лекарственными препаратами, и те, кто не может использовать топические средства по разным причинам. В одном из КИ было показано, что применение нового препарата способствует очищению кожных покровов у 36-37% и 37-38% пациентов, получавших ЛС каждую неделю или раз в две недели соответственно. В плацебо группе этот показатель составил 8,5-10%.
Дапилумаб является моноклональным антителом к α-субъединице IL-4-рецептора, которая блокирует сигнальные пути интерлейкинов IL-4 и IL-13. Как сообщает Reuters, стоимость годовой терапии лекарственным средством составит 37 тыс. долларов. Эксперты отмечают, что хотя дапилумаб намного дороже топических лекарственных средств и стероидов, используемых сейчас в терапии атопического дерматита, он гораздо дешевле других инъекционных биологических препаратов для лечения серьезных заболеваний.
Ключевые слова: FDA, Regeneron, Sanofi
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