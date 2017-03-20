Главная / Новости медицины и фармации Эффективная гепатопротекция: возможности российских препаратов Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и затрагивает практически все виды медицинской помощи. Его основная цель – регулирование цен и повышение доступности ЛС для населения и лечебно-профилактических учреждений.



Перечень препаратов ЖНВПЛС на 2017 год остался неизменным в соответствии с распоряжением Главы Правительства РФ Дмитрия Медведева №2885-р. Таким образом, список не изменился и 24 препарата, одобренные комиссией Минздрава, в перечень включены не были.



Среди 24 одобренных лекарственных средств присутствовал также препарат с непатентованным международным названием Янтарная кислота+Меглумин+Инозин+Метионин+Никотинамид, за который проголосовали единогласно. На российском рынке препарат известен под названием Ремаксол.



Ремаксол – сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторной активностью. Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты.



Препарат способствует снижению билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - щелочной фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы, способствует окислению холестерина в желчные кислоты.



Зарегистрированный в 2009 году, Ремаксол положительно себя зарекомендовал и пользуется заслуженной популярностью у врачей-специалистов, имеющих дело с лечением поражений печени различного генеза: гепатологи, инфекционисты, фтизиатры, онкологи, хирурги, реаниматологи. Многочисленные клинические апробации и исследования подтверждают его высокую эффективность в терапии, в которой требуется обоснованное применение гепатопротекторных препаратов с целью более быстрого достижения ремиссии основного заболевания или предупреждения его прогрессирования.



Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и затрагивает практически все виды медицинской помощи. Его основная цель – регулирование цен и повышение доступности ЛС для населения и лечебно-профилактических учреждений.Перечень препаратов ЖНВПЛС на 2017 год остался неизменным в соответствии с распоряжением Главы Правительства РФ Дмитрия Медведева №2885-р. Таким образом, список не изменился и 24 препарата, одобренные комиссией Минздрава, в перечень включены не были.Среди 24 одобренных лекарственных средств присутствовал также препарат с непатентованным международным названием Янтарная кислота+Меглумин+Инозин+Метионин+Никотинамид, за который проголосовали единогласно. На российском рынке препарат известен под названием Ремаксол.Ремаксол – сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторной активностью. Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты.Препарат способствует снижению билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - щелочной фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы, способствует окислению холестерина в желчные кислоты.Зарегистрированный в 2009 году, Ремаксол положительно себя зарекомендовал и пользуется заслуженной популярностью у врачей-специалистов, имеющих дело с лечением поражений печени различного генеза: гепатологи, инфекционисты, фтизиатры, онкологи, хирурги, реаниматологи. Многочисленные клинические апробации и исследования подтверждают его высокую эффективность в терапии, в которой требуется обоснованное применение гепатопротекторных препаратов с целью более быстрого достижения ремиссии основного заболевания или предупреждения его прогрессирования.



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