Минздрав утвердил рекомендации по определению потребности в наркотических лекарствах Минздрав РФ издал приказ «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах

и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения»,



Приказ был разработан в соответствии с планом мероприятий по повышению доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденным Правительством РФ. Приказ Минздрава призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями.



«Разработанные методические рекомендации предназначены для определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья общей годовой региональной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинскими организациями потребности в указанных в документе лекарственных препаратах, необходимых для оказания всех видов медицинской помощи», - сообщается на сайте ведомства.



Ключевые слова: наркотические обезболивающие Минздрав РФ издал приказ «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствахи психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения», сообщается на сайте ведомства Приказ был разработан в соответствии с планом мероприятий по повышению доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденным Правительством РФ. Приказ Минздрава призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями.«Разработанные методические рекомендации предназначены для определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья общей годовой региональной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинскими организациями потребности в указанных в документе лекарственных препаратах, необходимых для оказания всех видов медицинской помощи», - сообщается на сайте ведомства.Ключевые слова: Минздрав









Последние новости



FDA одобрила инъекционный препарат против атопического дерматита Дупилумаб разработки Regeneron и Sanofi был признан американскими регуляторами эффективным и безопасным методом лечения атопического дерматита среди пациентов, не ответивших на стандартную терапию топическими препаратами.

Минздрав утвердил рекомендации по определению потребности в наркотических лекарствах Приказ Минздрава призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями.

Консорциум по развитию телемедицины создан в России В состав совета консорциума вошли девять человек. Местом нахождения консорциума определен Первый МГМУ им.И.М. Сеченова.

«Микроген» приступает к КИ первой российской поливалентной менингококковой вакцины Первая фаза клинических исследований первой первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С запущены НПО «Микроген». Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года.