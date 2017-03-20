Минздрав утвердил рекомендации по определению потребности в наркотических лекарствах

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Главная / Новости медицины и фармации
29.03.2017 10:49
Минздрав утвердил рекомендации по определению потребности в наркотических лекарствахМинздрав РФ издал приказ «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах
и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения», сообщается на сайте ведомства.
Приказ был разработан в соответствии с планом мероприятий по повышению доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденным Правительством РФ. Приказ Минздрава призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями.
«Разработанные методические рекомендации предназначены для определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья общей годовой региональной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинскими организациями потребности в указанных в документе лекарственных препаратах, необходимых для оказания всех видов медицинской помощи», - сообщается на сайте ведомства.
Ключевые слова: Минздрав, наркотические обезболивающие
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