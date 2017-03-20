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 Главная / Новости медицины и фармации

29.03.2017 10:49

Минздрав утвердил рекомендации по определению потребности в наркотических лекарствах

Минздрав РФ издал приказ «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах
и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения», сообщается на сайте ведомства.

Приказ был разработан в соответствии с планом мероприятий по повышению доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденным Правительством РФ. Приказ Минздрава призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями.

«Разработанные методические рекомендации предназначены для определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья общей годовой региональной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинскими организациями потребности в указанных в документе лекарственных препаратах, необходимых для оказания всех видов медицинской помощи», - сообщается на сайте ведомства.

Ключевые слова: Минздрав, наркотические обезболивающие


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