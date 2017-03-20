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 Главная / Новости медицины и фармации

29.03.2017 10:29

ЭКО может увеличить годовой прирост населения более чем на 22,5%*

В Екатеринбурге проходит XI Национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» – «ФармакоЭкономика 2017». Компания «Мерк» совместного с кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Сеченова представила исследование «Экономические, демографические и социальные последствия инвестиций в экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Российской Федерации».

Перспективы роста

В рамках исследования анализ проводился на основе данных 2013 года. Исследование показало, что проведение порядка 24 450 циклов ЭКО по ОМС в год (согласно уровню 2013 года) способно увеличить абсолютный прирост населения на 22,5%. А ежегодное применение процедуры ЭКО в объеме, проводимом в 2013 году, к 2075 году позволит создать дополнительный прирост населения, оцениваемый в 319 тысяч человек в трудоспособном возрасте, а также 222 тысячи человек в возрасте до 20 лет.

Бесплодие в цифрах и фактах

В европейских странах сегодня ежегодно проводится около 500 000 циклов ЭКО, которые впоследствии приводят к рождению примерно 100 000 детей. Россия все еще сильно отстает по данному показателю – по ОМС в 2013 году в стране было проведено чуть более 24 тысяч циклов ЭКО, что способствовало появлению на свет почти 6 тысяч детей**.

Такое положение обусловлено тем, что в РФ эта область медицины до сих пор связана с многочисленными мифами, страхами. Один из них заключается в недоступности и опасности процедуры ЭКО для здоровья матери и ребенка.

Но эта точка зрения давно опровергнута практикой: с момента рождения первого «ребенка из пробирки» при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в мире родилось более 6 миллионов детей, в том числе свыше 2,5 миллионов появились на свет благодаря инновационным препаратам компании «Мерк»*.

Фармакоэкономика и демография

Заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Сеченова, профессор Роза Исмаиловна Ягудина отметила, что бесплодие сегодня является актуальной проблемой во всем мире – до 48,5 миллионов пар в разных странах в силу различных причин не могут стать родителями, что негативно сказывается не только на отдельной семье, но и на демографической ситуации в целом.

«Благодаря экстракорпоральному оплодотворению миллионы пар во всем мире уже стали счастливыми родителями здоровых детей» – сообщила она.

«Компания «Мерк» на протяжении десятилетий ведет активную деятельность, направленную на улучшение демографической ситуации в мире. В России сегодня созданы условия для того, чтобы поставленная правительством задача преодоления демографического кризиса решалась успешно: прекрасно оборудованы клиники мирового уровня, работают высококлассные специалисты, способные помочь бесплодным парам стать родителями. Для нас очевидны преимущества и необходимость развития этой области здравоохранения, ведь дети – это будущее любой страны, в том числе и России, залог ее стабильного развития и процветания», – прокомментировал результаты исследования директор «Мерк Биофарма» в России и СНГ Роджер Янссенс.


* Р. Ягудина. Экономические, демографические и социальные последствия инвестиций в ЭКО в Российской Федерации, 2017.
** Aleixandre-Benavent R, Simon C, Fauser BCJM. Trends in clinical reproductive medicine research: 10 years of growth. Fertil Steril. 2015;104(1):131–7. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.03.025.




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