Консорциум по развитию телемедицины создан в России Институт развития интернета (ИРИ), научные медицинские учреждения и Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им.И.М. Сеченова организовали консорциум организаций по развитию телемедицины в России, информирует



В консорциум вошли ИРИ, Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, Академический медицинский информационно-аналитический центр, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора, а также входящий в Ростех Национальный центр информатизации (НЦИ) и компания 1С.



В состав совета консорциума вошли девять человек. Местом нахождения консорциума определен Первый МГМУ им.И.М. Сеченова.



Весной 2016 года в Госдуму внесен законопроект о телемедицине, разработанный на площадке института с участием Фонда развития интернет-инициатив, компании «Яндекс» и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой. Документ учитывает предложения Минздрава по законодательному регулированию телемедицины.



Ключевые слова: Институт развития интернета (ИРИ), научные медицинские учреждения и Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им.И.М. Сеченова организовали консорциум организаций по развитию телемедицины в России, информирует ТАСС В консорциум вошли ИРИ, Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, Академический медицинский информационно-аналитический центр, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора, а также входящий в Ростех Национальный центр информатизации (НЦИ) и компания 1С.В состав совета консорциума вошли девять человек. Местом нахождения консорциума определен Первый МГМУ им.И.М. Сеченова.Весной 2016 года в Госдуму внесен законопроект о телемедицине, разработанный на площадке института с участием Фонда развития интернет-инициатив, компании «Яндекс» и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой. Документ учитывает предложения Минздрава по законодательному регулированию телемедицины.Ключевые слова: телемедицина









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Консорциум по развитию телемедицины создан в России В состав совета консорциума вошли девять человек. Местом нахождения консорциума определен Первый МГМУ им.И.М. Сеченова.

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