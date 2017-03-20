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 Главная / Новости медицины и фармации

28.03.2017 17:44

Консорциум по развитию телемедицины создан в России

Институт развития интернета (ИРИ), научные медицинские учреждения и Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им.И.М. Сеченова организовали консорциум организаций по развитию телемедицины в России, информирует ТАСС.

В консорциум вошли ИРИ, Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, Академический медицинский информационно-аналитический центр, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора, а также входящий в Ростех Национальный центр информатизации (НЦИ) и компания 1С.

В состав совета консорциума вошли девять человек. Местом нахождения консорциума определен Первый МГМУ им.И.М. Сеченова.

Весной 2016 года в Госдуму внесен законопроект о телемедицине, разработанный на площадке института с участием Фонда развития интернет-инициатив, компании «Яндекс» и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой. Документ учитывает предложения Минздрава по законодательному регулированию телемедицины.

Ключевые слова: телемедицина


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