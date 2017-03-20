«Микроген» приступает к КИ первой российской поливалентной менингококковой вакцины НПО «Микроген», входящее в «Нацимбио», запустило клинические исследования I фазы первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С. Доклинические исследования показали, что она хорошо переносится, безопасна и обладает высокой иммуногенной активностью. Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



Для создания вакцины в уфимском филиале «Микрогена» был внедрен управляемый реакторный метод культивирования вакцинных штаммов менингококков групп А и С. Новая вакцина будет производиться в реконструированном цехе поликомпонентных вакцин на уфимской площадке компании с использованием реакторов «БИОР».



Сегодня в России не производятся поливалентные вакцины от менингита серотипов А и С. «Микроген» выпускает полисахаридную менингококковую моновакцину. Благодаря сотрудничеству «Микроген» и предприятия по производству бактерийных препаратов имени Г.Н.Габричевского удалось произвести поливалентную вакцину, содержащую два серотипа вируса.



Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание. Характерными чертами инфекции являются периодичность эпидемических подъемов заболеваемости, непредсказуемость развития, тяжесть клинического течения генерализованных форм болезни, а также трудность борьбы с данной нозологической формой в связи с выраженным феноменом бессимптомного носительства возбудителей. Как потенциально смертельная, менингококковая инфекция всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация.



Ключевые слова: Микроген, вакцина, менингококковая инфекция НПО «Микроген», входящее в «Нацимбио», запустило клинические исследования I фазы первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С. Доклинические исследования показали, что она хорошо переносится, безопасна и обладает высокой иммуногенной активностью. Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.Для создания вакцины в уфимском филиале «Микрогена» был внедрен управляемый реакторный метод культивирования вакцинных штаммов менингококков групп А и С. Новая вакцина будет производиться в реконструированном цехе поликомпонентных вакцин на уфимской площадке компании с использованием реакторов «БИОР».Сегодня в России не производятся поливалентные вакцины от менингита серотипов А и С. «Микроген» выпускает полисахаридную менингококковую моновакцину. Благодаря сотрудничеству «Микроген» и предприятия по производству бактерийных препаратов имени Г.Н.Габричевского удалось произвести поливалентную вакцину, содержащую два серотипа вируса.Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание. Характерными чертами инфекции являются периодичность эпидемических подъемов заболеваемости, непредсказуемость развития, тяжесть клинического течения генерализованных форм болезни, а также трудность борьбы с данной нозологической формой в связи с выраженным феноменом бессимптомного носительства возбудителей. Как потенциально смертельная, менингококковая инфекция всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация.Ключевые слова: Нацимбио









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«Микроген» приступает к КИ первой российской поливалентной менингококковой вакцины Первая фаза клинических исследований первой первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С запущены НПО «Микроген». Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года.

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