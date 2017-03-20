Новым гендиректором Alexion стал Людвиг Хантсон Людвиг Хантсон (Ludwig Hantson) назначен на должность исполнительного директора производителя лекарственных препаратов Alexion Pharmaceuticals. Ранее Хантсон занимал аналогичный пост в Baxalta, информирует



На должности руководителя Alexion Людвиг Хантсон сменит Дэвида Бреннана (David Brennan), возглавлявшего компанию с декабря 2016 года. Смена директора отчасти обусловлена снижением продаж главного в портфеле Alexion лекарственного препарата Солирис (экулизумаб).



В 2015 году Alexion



Ключевые слова: назначение Людвиг Хантсон (Ludwig Hantson) назначен на должность исполнительного директора производителя лекарственных препаратов Alexion Pharmaceuticals. Ранее Хантсон занимал аналогичный пост в Baxalta, информирует Reuters На должности руководителя Alexion Людвиг Хантсон сменит Дэвида Бреннана (David Brennan), возглавлявшего компанию с декабря 2016 года. Смена директора отчасти обусловлена снижением продаж главного в портфеле Alexion лекарственного препарата Солирис (экулизумаб).В 2015 году Alexion провела крупную сделку по приобретению производителя орфанных лекарственных препаратов Synageva BioPharma за 8,4 млрд долларов. По оценке экспертов Alexion, покупка Synageva усилила позиции компании на глобальном рынке препаратов для лечения редких жизнеугрожающих заболеваний. В результате сделки Alexion получила права на препарат для лечения дефицита кислой лизосомной липазы – редкого заболевания, которое характеризуется нарушением гидролиза лизосомных триглицеридов.Ключевые слова: Alexion









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Новым гендиректором Alexion стал Людвиг Хантсон На должности руководителя Alexion Людвиг Хантсон сменит Дэвида Бреннана (David Brennan), возглавлявшего компанию с декабря 2016 года. Смена директора отчасти обусловлена снижением продаж главного в портфеле Alexion лекарственного препарата Солирис (экулизумаб).

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