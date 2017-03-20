Новым гендиректором Alexion стал Людвиг Хантсон

28.03.2017 15:30
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.03.2017 15:30
Новым гендиректором Alexion стал Людвиг ХантсонЛюдвиг Хантсон (Ludwig Hantson) назначен на должность исполнительного директора производителя лекарственных препаратов Alexion Pharmaceuticals. Ранее Хантсон занимал аналогичный пост в Baxalta, информирует Reuters.
На должности руководителя Alexion Людвиг Хантсон сменит Дэвида Бреннана (David Brennan), возглавлявшего компанию с декабря 2016 года. Смена директора отчасти обусловлена снижением продаж главного в портфеле Alexion лекарственного препарата Солирис (экулизумаб).
В 2015 году Alexion провела крупную сделку по приобретению производителя орфанных лекарственных препаратов Synageva BioPharma за 8,4 млрд долларов. По оценке экспертов Alexion, покупка Synageva усилила позиции компании на глобальном рынке препаратов для лечения редких жизнеугрожающих заболеваний. В результате сделки Alexion получила права на препарат для лечения дефицита кислой лизосомной липазы – редкого заболевания, которое характеризуется нарушением гидролиза лизосомных триглицеридов.
Ключевые слова: Alexion, назначение
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.