«Р-Фарм» выпустила первую защищенную маркировкой серию герцептина На заводе «Р-Фарм» 14 марта была выпущена первая серия противоопухолевого лекарственного препарата герцептина с нанесением защитной маркировки DataMatrix. Выпуск защищенной маркировкой серии был произведен в рамках пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



Маркировка производится в формате DataMatrix в соответствии с международным стандартом GS1 и содержит идентификационный номер упаковки. Технически процесс нанесения кода и отслеживания обеспечивается системой iTrack, прошедшей процедуру валидации собственными силами компании.



«Р-Фарм» на первом этапе планирует внедрить маркировку на пилотный список препаратов. По мере модернизации оборудования маркировка будет распространяться и на остальные препараты, выпускаемые компанией, значительная часть которых входит в список ЖНВЛП.



Внедрение системы маркировки позволит исключить возможность оборота нелегальной и недоброкачественной продукции путем прослеживания движения каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя на основе присвоенных каждой упаковке уникальных идентификаторов.



Ключевые слова: маркировка лекарств На заводе «Р-Фарм» 14 марта была выпущена первая серия противоопухолевого лекарственного препарата герцептина с нанесением защитной маркировки DataMatrix. Выпуск защищенной маркировкой серии был произведен в рамках пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.Маркировка производится в формате DataMatrix в соответствии с международным стандартом GS1 и содержит идентификационный номер упаковки. Технически процесс нанесения кода и отслеживания обеспечивается системой iTrack, прошедшей процедуру валидации собственными силами компании.«Р-Фарм» на первом этапе планирует внедрить маркировку на пилотный список препаратов. По мере модернизации оборудования маркировка будет распространяться и на остальные препараты, выпускаемые компанией, значительная часть которых входит в список ЖНВЛП.Внедрение системы маркировки позволит исключить возможность оборота нелегальной и недоброкачественной продукции путем прослеживания движения каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя на основе присвоенных каждой упаковке уникальных идентификаторов.Ключевые слова: Р-Фарм









Последние новости



«Р-Фарм» выпустила первую защищенную маркировкой серию герцептина 14 марта на заводе «Р-Фарм» была выпущена первая серия герцептина с защитной маркировкой DataMatrix в рамках пилотного проекта по мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

В Австралии снижены цены на 1,1 тыс. лекарственных препаратов Власти Австралии договорились с фармпроизводителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты.

Ритейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнес Пилотный проект по открытию аптек сетью розничных магазинов «Магнит» пройдет в Краснодаре. Первая точка должна заработать уже в конце апреля.

В США одобрена поддерживающая терапия при раке яичников и фаллопиевых труб Согласно результатам КИ, средняя выживаемость без прогрессирования заболевания среди больных раком с мутацией BRCA на фоне нирапариба составил 21 месяц и 5,5 месяца – в группе плацебо.