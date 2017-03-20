В Австралии снижены цены на 1,1 тыс. лекарственных препаратов Правительство Австралии договорилось с производителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты (Pharmaceutical Benefits Scheme), пишет



Благодаря достигнутым соглашениям, с начала апреля 2017 года жители Австралии смогут сократить расходы на рецептурные препараты для лечения болезни Паркинсона, депрессии, рака молочной железы, экземы, псориаза, гиперлипидемии и других заболеваний.



За год правительство Австралии тратит около 10 млрд австралийских долларов (7,65 млрд долларов США) на программу предоставления скидок на рецептурные ЛС. Наиболее дорогостоящими препаратам, входящими в программу являются Харвони (ледипасвир и софосбувир) стоимостью 358 млн австр.долларов, Хумира (адалимумаб) – 335 австр.долларов и Луцентис (ранибизумаб) – 217,8 млн австр.долларов.



Ключевые слова: лекарственное обеспечение Правительство Австралии договорилось с производителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты (Pharmaceutical Benefits Scheme), пишет The Pharma Letter Благодаря достигнутым соглашениям, с начала апреля 2017 года жители Австралии смогут сократить расходы на рецептурные препараты для лечения болезни Паркинсона, депрессии, рака молочной железы, экземы, псориаза, гиперлипидемии и других заболеваний.За год правительство Австралии тратит около 10 млрд австралийских долларов (7,65 млрд долларов США) на программу предоставления скидок на рецептурные ЛС. Наиболее дорогостоящими препаратам, входящими в программу являются Харвони (ледипасвир и софосбувир) стоимостью 358 млн австр.долларов, Хумира (адалимумаб) – 335 австр.долларов и Луцентис (ранибизумаб) – 217,8 млн австр.долларов.Ключевые слова: Австралия









Последние новости



В Австралии снижены цены на 1,1 тыс. лекарственных препаратов Власти Австралии договорились с фармпроизводителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты.

Ритейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнес Пилотный проект по открытию аптек сетью розничных магазинов «Магнит» пройдет в Краснодаре. Первая точка должна заработать уже в конце апреля.

В США одобрена поддерживающая терапия при раке яичников и фаллопиевых труб Согласно результатам КИ, средняя выживаемость без прогрессирования заболевания среди больных раком с мутацией BRCA на фоне нирапариба составил 21 месяц и 5,5 месяца – в группе плацебо.

Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования За несколько минут до начала голосования в Конгрессе США 24 марта 2017 года был отозван законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare.