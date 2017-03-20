В Австралии снижены цены на 1,1 тыс. лекарственных препаратов

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Главная / Новости медицины и фармации
28.03.2017 13:05
В Австралии снижены цены на 1,1 тыс. лекарственных препаратовПравительство Австралии договорилось с производителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты (Pharmaceutical Benefits Scheme), пишет The Pharma Letter.
Благодаря достигнутым соглашениям, с начала апреля 2017 года жители Австралии смогут сократить расходы на рецептурные препараты для лечения болезни Паркинсона, депрессии, рака молочной железы, экземы, псориаза, гиперлипидемии и других заболеваний.
За год правительство Австралии тратит около 10 млрд австралийских долларов (7,65 млрд долларов США) на программу предоставления скидок на рецептурные ЛС. Наиболее дорогостоящими препаратам, входящими в программу являются Харвони (ледипасвир и софосбувир) стоимостью 358 млн австр.долларов, Хумира (адалимумаб) – 335 австр.долларов и Луцентис (ранибизумаб) – 217,8 млн австр.долларов.
Ключевые слова: Австралия, лекарственное обеспечение
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