Ретейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнес Одна из крупнейших в России сеть розничных магазинов «Магнит» намерена выйти на фармацевтический рынок. В рамках пилотного проекта собственные аптеки «Магнит» будут открыты в Краснадаре,



Близкие к ретейлеру источники подтвердили РБК, что у «Магнита» есть планы по открытию аптечной сети. По их данным, разработкой проекта занимался директор входящей в группу розничной сети «Магнит Косметик» Сергей Гончаров. Однако в середине февраля основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий опроверг РБК планы по открытию аптечного бизнеса.



По словам одного из собеседников РБК, руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»).



Аптеки «А-Мега» и «Да Здоров» с 2016 года открывает дистрибьютор «СИА Интернейшнл», принадлежащий Александру Винокурову — президенту «А1». Розничный бизнес «СИА Интернейшнл» возглавляет Андрей Гусев, который ранее развивал сети «А5» и «Ригла». Согласно ранее озвученным планам Винокуров рассчитывает открыть около 3,3 тыс. аптек до 2020 года. При этом у X5 Retail Group есть опцион на покупку доли в аптечном подразделении «СИА Интернейшнл».



Руководство «Магнита» давно рассматривает возможность выхода на аптечный рынок; обсуждалась возможность привлечения к проекту Андрея Гусева, рассказывал РБК человек, знакомый с ситуацией.





Ключевые слова: Аптечный рынок Одна из крупнейших в России сеть розничных магазинов «Магнит» намерена выйти на фармацевтический рынок. В рамках пилотного проекта собственные аптеки «Магнит» будут открыты в Краснадаре, сообщает РБК . Первая точка должна заработать уже в конце апреля.Близкие к ретейлеру источники подтвердили РБК, что у «Магнита» есть планы по открытию аптечной сети. По их данным, разработкой проекта занимался директор входящей в группу розничной сети «Магнит Косметик» Сергей Гончаров. Однако в середине февраля основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий опроверг РБК планы по открытию аптечного бизнеса.По словам одного из собеседников РБК, руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»).Аптеки «А-Мега» и «Да Здоров» с 2016 года открывает дистрибьютор «СИА Интернейшнл», принадлежащий Александру Винокурову — президенту «А1». Розничный бизнес «СИА Интернейшнл» возглавляет Андрей Гусев, который ранее развивал сети «А5» и «Ригла». Согласно ранее озвученным планам Винокуров рассчитывает открыть около 3,3 тыс. аптек до 2020 года. При этом у X5 Retail Group есть опцион на покупку доли в аптечном подразделении «СИА Интернейшнл».Руководство «Магнита» давно рассматривает возможность выхода на аптечный рынок; обсуждалась возможность привлечения к проекту Андрея Гусева, рассказывал РБК человек, знакомый с ситуацией.Ключевые слова: Магнит









Последние новости



Ретейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнес Пилотный проект по открытию аптек сетью розничных магазинов «Магнит» пройдет в Краснодаре. Первая точка должна заработать уже в конце апреля.

В США одобрена поддерживающая терапия при раке яичников и фаллопиевых труб Согласно результатам КИ, средняя выживаемость без прогрессирования заболевания среди больных раком с мутацией BRCA на фоне нирапариба составил 21 месяц и 5,5 месяца – в группе плацебо.

Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования За несколько минут до начала голосования в Конгрессе США 24 марта 2017 года был отозван законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare.

Роспотребнадзор объявил о начале эпидемического сезона клещевых инфекций Благоприятные климатические условия в РФ способствовали ранней активизации насекомых, в том числе клещей. Роспотребнадзор объявил, что с 16 марта был запущен еженедельный мониторинг за распространением клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.