Ретейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнес

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Главная / Новости медицины и фармации
28.03.2017 11:53
Ретейлер «Магнит» планирует развивать аптечный бизнесОдна из крупнейших в России сеть розничных магазинов «Магнит» намерена выйти на фармацевтический рынок. В рамках пилотного проекта собственные аптеки «Магнит» будут открыты в Краснадаре, сообщает РБК. Первая точка должна заработать уже в конце апреля.
Близкие к ретейлеру источники подтвердили РБК, что у «Магнита» есть планы по открытию аптечной сети. По их данным, разработкой проекта занимался директор входящей в группу розничной сети «Магнит Косметик» Сергей Гончаров. Однако в середине февраля основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий опроверг РБК планы по открытию аптечного бизнеса.
По словам одного из собеседников РБК, руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»).
Аптеки «А-Мега» и «Да Здоров» с 2016 года открывает дистрибьютор «СИА Интернейшнл», принадлежащий Александру Винокурову — президенту «А1». Розничный бизнес «СИА Интернейшнл» возглавляет Андрей Гусев, который ранее развивал сети «А5» и «Ригла». Согласно ранее озвученным планам Винокуров рассчитывает открыть около 3,3 тыс. аптек до 2020 года. При этом у X5 Retail Group есть опцион на покупку доли в аптечном подразделении «СИА Интернейшнл».
Руководство «Магнита» давно рассматривает возможность выхода на аптечный рынок; обсуждалась возможность привлечения к проекту Андрея Гусева, рассказывал РБК человек, знакомый с ситуацией.
Ключевые слова: Магнит, Аптечный рынок
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