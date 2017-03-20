Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования Президент США Дональд Трамп снял с голосования 24 марта 2017 года законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. Об этом рассказал сам президент США в интервью изданию



Законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что программа Obamacare будет работать и дальше, пока неясно, сколько времени потребуется на ее замену.



Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии, пишет



Разработчики отозванной инициативы хотели вернуть американцам возможность выбора. Кроме того, предусматривалась отмена ряда налоговых сборов, а также положения, которое обязывает участников программы покупать страховку.



Ключевые слова: Obamacare, Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп снял с голосования 24 марта 2017 года законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. Об этом рассказал сам президент США в интервью изданию The Washington Post Законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что программа Obamacare будет работать и дальше, пока неясно, сколько времени потребуется на ее замену.Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии, пишет ТАСС Разработчики отозванной инициативы хотели вернуть американцам возможность выбора. Кроме того, предусматривалась отмена ряда налоговых сборов, а также положения, которое обязывает участников программы покупать страховку.Ключевые слова: США









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Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования За несколько минут до начала голосования в Конгрессе США 24 марта 2017 года был отозван законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare.

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