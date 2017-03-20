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 Главная / Новости медицины и фармации

27.03.2017 18:01

Законопроект об отмене Obamacare снят с голосования

Президент США Дональд Трамп снял с голосования 24 марта 2017 года законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. Об этом рассказал сам президент США в интервью изданию The Washington Post.

Законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что программа Obamacare будет работать и дальше, пока неясно, сколько времени потребуется на ее замену.

Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии, пишет ТАСС.

Разработчики отозванной инициативы хотели вернуть американцам возможность выбора. Кроме того, предусматривалась отмена ряда налоговых сборов, а также положения, которое обязывает участников программы покупать страховку.

Ключевые слова: США, Obamacare, Дональд Трамп


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