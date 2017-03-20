Роспотребнадзор объявил о начале эпидемического сезона клещевых инфекций Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия с 16 марта



В ведомстве пояснили, что благоприятные климатические условия в РФ способствовали ранее активизации насекомых. В прошлом году мониторинг за распространением инфекций, передающихся клещами,



Роспотребнадзор в каждом регионе открыл пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями. По состоянию на 24 марта 2017 года, в медицинские организации обратились 398 человек по поводу присасывания клещей.



В 2016 году было зарегистрировано более 420 тыс. случаев присасывания клещей. Удельный вес клещей - переносчиков энцефалита на конец августа 2016 года составлял 2,94% (в 2010 году - 5,6%), переносчиков боррелиоза - 7,18% (в 2010 году - 9%).



Ключевые слова: клещевой сезон Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия с 16 марта приступила к еженедельному мониторингу за распространением клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.В ведомстве пояснили, что благоприятные климатические условия в РФ способствовали ранее активизации насекомых. В прошлом году мониторинг за распространением инфекций, передающихся клещами, был запущен 1 апреля Роспотребнадзор в каждом регионе открыл пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями. По состоянию на 24 марта 2017 года, в медицинские организации обратились 398 человек по поводу присасывания клещей.В 2016 году было зарегистрировано более 420 тыс. случаев присасывания клещей. Удельный вес клещей - переносчиков энцефалита на конец августа 2016 года составлял 2,94% (в 2010 году - 5,6%), переносчиков боррелиоза - 7,18% (в 2010 году - 9%).Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Роспотребнадзор объявил о начале эпидемического сезона клещевых инфекций Благоприятные климатические условия в РФ способствовали ранней активизации насекомых, в том числе клещей. Роспотребнадзор объявил, что с 16 марта был запущен еженедельный мониторинг за распространением клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.

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