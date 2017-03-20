Роспотребнадзор объявил о начале эпидемического сезона клещевых инфекций

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Главная / Новости медицины и фармации
27.03.2017 17:32
Роспотребнадзор объявил о начале эпидемического сезона клещевых инфекцийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия с 16 марта приступила к еженедельному мониторингу за распространением клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.
В ведомстве пояснили, что благоприятные климатические условия в РФ способствовали ранее активизации насекомых. В прошлом году мониторинг за распространением инфекций, передающихся клещами, был запущен 1 апреля.
Роспотребнадзор в каждом регионе открыл пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями. По состоянию на 24 марта 2017 года, в медицинские организации обратились 398 человек по поводу присасывания клещей.
В 2016 году было зарегистрировано более 420 тыс. случаев присасывания клещей. Удельный вес клещей - переносчиков энцефалита на конец августа 2016 года составлял 2,94% (в 2010 году - 5,6%), переносчиков боррелиоза - 7,18% (в 2010 году - 9%).
Ключевые слова: Роспотребнадзор, клещевой сезон
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