Экспериментальный противотуберкулезный препарат SQ109 доказал свою эффективность

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Главная / Новости медицины и фармации
27.03.2017 16:23
Экспериментальный противотуберкулезный препарат SQ109 доказал свою эффективностьБиотехнологическая компания «Инфектекс» успешно провела клинические исследования фазы IIb-III препарата SQ109 среди пациентов с легочным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ-ТБ). Об этом сообщается в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.
Согласно представленным результатам, через 6 месяцев экспериментальной терапии частота прекращения бактериовыделения выросла до 80% по сравнению со стандартным режимом терапии плюс плацебо (61%).
SQ109 является малой молекулой (1,2-этилендиамин), обладающей тройным механизмом действия, отличающимся от механизмов действия других антибиотиков, используемых для лечения туберкулеза. В лабораторных исследованиях SQ109 доказал высокую эффективность против микобактерий туберкулеза, как восприимчивых к препаратам, так и обладающих множественной лекарственной устойчивостью, включая широкую лекарственную устойчивость.
Лекарственное средство было разработано американской компанией Sequella. В 2011 году «Инфектекс» лицензировала права на разработку и коммерциализацию SQ109 в России и СНГ. Разрешение на проведение клинических исследований SQ109 было выдано Минздравом РФ в 2012 году.
Ключевые слова: Инфектекс, туберкулез, клинические исследования
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