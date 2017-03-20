Eli Lilly готова инвестировать в развитие производства в США

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Главная / Новости медицины и фармации
27.03.2017 14:33
Eli Lilly готова инвестировать в развитие производства в СШАКомпания Eli Lilly в 2017 году инвестирует в развитие бизнеса на территории США 850 млн долларов. Также фармпроизводитель дал понять, что сумма денежных вложений будет увеличена, если администрация президента Дональда Трампа пересмотрит налоговую политику, информирует Reuters.
По планам компании, денежные средства будут направлены на расширение исследовательских лабораторий и производственных площадок. Решение об увеличении инвестиций в американский бизнес было принято после высказываний президента США, раскритиковавшего фармкомпании за организацию производства за рубежом и призвавшего их инвестировать в выпуск продукции на территории страны.
Многие компании уже пытались убедить Конгресс изменить систему налогообложения в США, чтобы сделать развитие бизнеса в стране более привлекательным. Исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс (David Ricks) заявил, что снижение ставки налога на прибыль и другие инициативы будут способствовать росту инвестиций в экономику США.
Ключевые слова: Eli Lilly, США, Дональд Трамп
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