На разработку российского аналога Тамифлю выделено 33 млн рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
27.03.2017 14:00
На разработку российского аналога Тамифлю выделено 33 млн рублейМинобрнауки проводит открытый конкурс, победитель которого получит 33 млн рублей на разработку эффективного доступного препарата для лечения гриппа. Отечественное лекарственное средство будет аналогом швейцарского препарата Тамифлю, который пока не имеет столь же эффективных конкурентов, сообщают «Известия».
В Минобрнауки считают, что в связи с высокой мутационной способностью вируса гриппа и возможностью заражения им людей продолжает сохранять актуальность вопрос о разработке, тестировании и выборе надежных средств профилактики и лечения. «Принципиально важно для биологической и экономической безопасности Российской Федерации иметь налаженный синтез субстанции потенциально патентоспособного ингибитора нейраминидазы», - отметили в министерстве.
Согласно условиям конкурса, разрабатываемое ЛС должно быть создано на основе новой соли осельтамивира. До 2019 года на реализацию проекта потребуется 33 млн рублей (20 млн —на 2017 год, 11 млн —на 2018-й и 2 млн —на 2019 год). При этом по правилам на исследования должны быть привлечены внебюджетные средства (не менее 25%).
Клинический фармаколог Юлия Филиппова отметила, что Тамифлю — «один из самых дорогостоящих препаратов для лечения гриппа и в то же время один из немногих с доказанной эффективностью». Швейцарское лекарственное средство Тамифлю в российских аптеках стоит 1100–1300 рублей за 20 таблеток.
Ключевые слова: российские ученые, грипп
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