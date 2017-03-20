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 Главная / Новости медицины и фармации

27.03.2017 12:38

EMA приостановило действие маркетинговых разрешений 300 дженериков

Европейские контрольные органы рекомендовали приостановить действие маркетинговых разрешений и около 300 дженериков из-за недостоверности результатов испытаний, проведенных индийской контрактной исследовательской компанией Micro Therapeutic Research Labs.

О своем решении Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило на официальном сайте, пишет Reuters. EMA приступило к проверке Micro Therapeutic на соответствие нормам GMP после того, как регуляторные органы Австрии и Дании усомнились в надежности предоставляемой компанией информации.

В рамках инспекционных проверок были выявлены нарушения, связанные с искажением данных испытаний, а также недостатки ведения документации и обработки собранных данных. Между тем не было получено доказательств отсутствия эффективности медикаментов, проходивших испытания в Micro Therapeutic Research Labs.

В 2015 году EMA и FDA договорились об усилении контроля за контрактными исследовательскими организациями Индии в связи с недовольством регуляторов качеством проведения испытаний. Тогда в Европе были запрещены продажи около 700 лекарственных препаратов, проходивших испытания в GVK Biosciences: при проверке результатов испытаний, проведенных Quest Life Sciences, эксперты ВОЗ зафиксировали факты манипуляции с ЭКГ пациентов: две трети результатов электрокардиограмм оказались одинаковыми.

Ключевые слова: EMA, GMP, Индия


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