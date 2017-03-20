Минпромторг отметил рост объема российского фармрынка почти на 8% в 2016 году

27.03.2017 11:14
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.03.2017 11:14
Минпромторг отметил рост объема российского фармрынка почти на 8% в 2016 годуОбъем российского рынка в 2016 году вырос на 7,84%, до 1,21 трлн рублей. Об этом, как пишет ПРАЙМ, говорится в материалах Минпромторга к коллегии ведомства.
Объем производства лекарств в ценах производителя вырос в прошлом году на 23,75%, до 285,87 млрд рублей, а доля отечественных препаратов в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году составила 30% от общего рынка (в 2015 году - 27,2%). В натуральном выражении доля российских ЛС достигла 58% (5,7 млрд упаковок).
В перечне ЖНВЛП доля российских лекарств оценивалась в 76,8%, в госзакупках на них пришлось 30% в денежном выражении и 69% в натуральном.
Объем российского экспорта фармацевтической продукции в 2016 году вырос на 2% по сравнению с 2015 годом, до 540 млн долларов. Объем импорта за аналогичный период увеличился на 3,4%, до 9,1 млрд долларов.
Объем российского рынка медизделий в конечных ценах в 2016 году вырос на 10% по сравнению с 2015 годом, до 245,5 млрд рублей. Объем производства в конечных ценах за этот же период вырос на 15,5%, до 52,8 млрд рублей. Доля отечественных медизделий в денежном выражении составила 20,2% от общего рынка в 2016 году (18,8% - в 2015 году). Объем экспорта российских медизделий вырос на 4% в прошлом году, до 75,36 миллиона долларов. Объем импорта вырос на 3,5%, до 2,87 миллиарда долларов.
Минпромторг прогнозирует рост производства лекарств в РФ в 2017 году на 20% в натуральном выражении по сравнению 2016 годом, а также на 8% - в денежном. Согласно базовому прогнозу, рост производства медизделий в натуральном выражении составит 17,2%, а в денежном - порядка 4%.
Ключевые слова: Минпромторг, Фармрынок РФ
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.