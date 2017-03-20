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 Главная / Новости медицины и фармации

24.03.2017 17:39

Teva проведет оптимизацию всего бизнеса

Израильская компания Teva, специализирующаяся на производстве дженериков, внедряет программу сокращения расходов, которая затронет все сферы ее бизнеса, пишет The Pharma Letter.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Teva планирует уволить 5-6 тыс. человек (около 11% штата), в компании заявили, что плана по сокращению определенного количества сотрудников нет. «Принимаемые меры будут направлены на оптимизацию каждой отдельной отрасли бизнеса Teva», - говорится в сообщении фармпроизводителя.

Помимо прочего компания закроет нерентабельные проекты и проведет рационализацию реализуемых программ. В последнее время Teva столкнулась с повышением конкуренции на рынке и рядом проблем нормативно-правового характера, что негативно отразилось на стоимости ее акций.

Ключевые слова: Teva


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