Teva проведет оптимизацию всего бизнеса Израильская компания Teva, специализирующаяся на производстве дженериков, внедряет программу сокращения расходов, которая затронет все сферы ее бизнеса, пишет



Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Teva планирует уволить 5-6 тыс. человек (около 11% штата), в компании заявили, что плана по сокращению определенного количества сотрудников нет. «Принимаемые меры будут направлены на оптимизацию каждой отдельной отрасли бизнеса Teva», - говорится в сообщении фармпроизводителя.



Помимо прочего компания закроет нерентабельные проекты и проведет рационализацию реализуемых программ. В последнее время Teva столкнулась с повышением конкуренции на рынке и рядом проблем нормативно-правового характера, что негативно отразилось на стоимости ее акций.



Ключевые слова: Израильская компания Teva, специализирующаяся на производстве дженериков, внедряет программу сокращения расходов, которая затронет все сферы ее бизнеса, пишет The Pharma Letter Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Teva планирует уволить 5-6 тыс. человек (около 11% штата), в компании заявили, что плана по сокращению определенного количества сотрудников нет. «Принимаемые меры будут направлены на оптимизацию каждой отдельной отрасли бизнеса Teva», - говорится в сообщении фармпроизводителя.Помимо прочего компания закроет нерентабельные проекты и проведет рационализацию реализуемых программ. В последнее время Teva столкнулась с повышением конкуренции на рынке и рядом проблем нормативно-правового характера, что негативно отразилось на стоимости ее акций.Ключевые слова: Teva









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Teva проведет оптимизацию всего бизнеса Израильская компания Teva программу сокращения расходов, которая затронет все сферы ее бизнеса. Однако ее целью не является увольнение 5-6 тыс. сотрудников (около 11% штата), как ранее сообщили некоторые СМИ.

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