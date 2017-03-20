В США зарегистрирован препарат против карциномы Меркеля

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Главная / Новости медицины и фармации
24.03.2017 14:44
В США зарегистрирован препарат против карциномы МеркеляАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешила применение авелумаба (avelumab) в терапии взрослых пациентов и детей старше 12 лет, страдающих редкой агрессивной формой рака кожи – карциномы Меркеля. Лекарственное средство зарегистрировано под торговым наименованием Бавенцио (Bavencio).
Авелумаб стал первым препаратом на территории США, одобренным для лечения метастатической карциномы Меркеля. Согласно решению FDA лекарственное средство может использоваться среди всех пациентов, вне зависимости от того, проходили ли они до этого химиотерапию.
Об эффективности авелумаба свидетельствуют результаты клинического исследования II фазы, прошедшего при участии 88 пациентов с метастазирующей карциномой Меркеля, у которых заболевание продолжило прогрессировать после как минимум одного курса химиотерапии. Собранные данные свидетельствуют, что у 33% участников КИ на фоне терапии произошло сокращение размеров опухоли. Продолжительность ответа на лечение превысила 6 месяцев у 86% пациентов, а у 45% - данный показатель составил более 12 месяцев.
Карцинома Меркеля является крайне агрессивной формой рака, пятилетняя выживаемость пациентов составляет менее 20%. Авелумаб относится к классу ингибиторов белка PD-L1, который экспрессируется опухолевыми клетками. Права на препарат принадлежат компании EMD Serono. В ноябре 2016 года FDA предоставило лекарственному средству право на ускоренное рассмотрение регистрационной заявки.
Ключевые слова: FDA, онкология
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