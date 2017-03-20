Минэкономразвития предложило новые задачи для системы мониторинга лекарств Минэкономразвития предложило расширить сферу применения информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарственных препаратов: контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также обоснованность назначения и доступность для пациентов. Об этом



Разработка информационного аналитической системы ведется по поручению президента РФ. Ожидалось, что она должна быть запущена в тестовом режиме к началу марта, а в рабочем – с января 2018 года. Однако ее разработка затягивается — по словам источника издания в Белом доме, пока неясно, как себя поведет система - есть опасения, что ее запуск усложнит работу более общей единой информсистемы закупок (ЕИС).



Основная проблема с ИАС — в том, что Минздравом не разработаны ключевые акты: правила определения начальной цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. Проекты документов были представлены в декабре, но их финальные версии не утверждены. В Минздраве подтвердили, что сейчас готовятся нормативные правовые акты, необходимые для того, чтобы пользователи ЕИС могли вносить в нее сведения по заключенным контрактам.



Ключевые слова: мониторинг движения лекарственных средств Минэкономразвития предложило расширить сферу применения информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарственных препаратов: контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также обоснованность назначения и доступность для пациентов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» Разработка информационного аналитической системы ведется по поручению президента РФ. Ожидалось, что она должна быть запущена в тестовом режиме к началу марта, а в рабочем – с января 2018 года. Однако ее разработка затягивается — по словам источника издания в Белом доме, пока неясно, как себя поведет система - есть опасения, что ее запуск усложнит работу более общей единой информсистемы закупок (ЕИС).Основная проблема с ИАС — в том, что Минздравом не разработаны ключевые акты: правила определения начальной цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. Проекты документов были представлены в декабре, но их финальные версии не утверждены. В Минздраве подтвердили, что сейчас готовятся нормативные правовые акты, необходимые для того, чтобы пользователи ЕИС могли вносить в нее сведения по заключенным контрактам.Ключевые слова: информационно-аналитическая система









Последние новости



Минэкономразвития предложило новые задачи для системы мониторинга лекарств Минэкономразвития предложило расширить сферу применения информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарственных препаратов: контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также обоснованность назначения и доступность для пациентов.

Израиль сделал ставку на медицинскую марихуану По прогнозам, к 2025 году глобальный рынок медицинской марихуаны достигнет 50 млрд долларов. Целью израильских фармкомпаний является создание препаратов на основе марихуаны фармацевтической степени чистоты, качество и эффективность которых будет контролироваться с момента выращивания растения.

В модернизацию «Биохимика» инвестируют 5 млрд рублей Саранский фармацевтический завод «Биохимик» к 2021 году откроет два производственных корпуса и организует выпуск фармацевтических субстанций для производства антибиотиков. Также у предприятия появится лаборатория по химическому и микробиологическому синтезу фармсубстанций.

В Индии появится электронная система контроля оборота ЛС Минздрав Индии планирует запустить цифровую платформу отслеживания и регулирования продаж лекарственных препаратов. Согласно инициативе Минздрава, производители, складские и оптовые организации, а также дистрибуторы и ритейлеры будут обязаны самостоятельно вносить в систему данные о продаваемых лекарственных препаратах.