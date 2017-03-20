Минэкономразвития предложило новые задачи для системы мониторинга лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
24.03.2017 13:54
Минэкономразвития предложило новые задачи для системы мониторинга лекарствМинэкономразвития предложило расширить сферу применения информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарственных препаратов: контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также обоснованность назначения и доступность для пациентов. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Разработка информационного аналитической системы ведется по поручению президента РФ. Ожидалось, что она должна быть запущена в тестовом режиме к началу марта, а в рабочем – с января 2018 года. Однако ее разработка затягивается — по словам источника издания в Белом доме, пока неясно, как себя поведет система - есть опасения, что ее запуск усложнит работу более общей единой информсистемы закупок (ЕИС).
Основная проблема с ИАС — в том, что Минздравом не разработаны ключевые акты: правила определения начальной цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. Проекты документов были представлены в декабре, но их финальные версии не утверждены. В Минздраве подтвердили, что сейчас готовятся нормативные правовые акты, необходимые для того, чтобы пользователи ЕИС могли вносить в нее сведения по заключенным контрактам.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, мониторинг движения лекарственных средств
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