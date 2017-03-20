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 Главная / Новости медицины и фармации

24.03.2017 13:29

Форум “Конкуренция в медицине”

26 апреля 2017 года в Москве пройдет самое значимое мероприятие для руководителей государственных и частных медицинских учреждений - форум “Конкуренция в медицине”.

В этом году форум соберет 200 главных врачей, коммерческих и медицинских директоров, собственников и инвесторов клиник и медицинских центров со всей России.

Здесь с актуальными и эксклюзивными докладами выступят владельцы и управленцы успешных коммерческих проектов - клиники К+31, Чайка, Европейский медицинский центр, Семейная, Рассвет (все Москва), Лотос (Челябинск). Поговорим о формировании сильной команды, мотивации персонала, управлении репутацией и выстраивании клиентского сервиса.

Про повышение конкурентоспособности государственных учреждений и их выход на рынок платных услуг расскажут представители Правительства, Эндокринологического Научного центра и ведущих государственных клиник Москвы.

Кроме индивидуальных выступлений предусмотрено две дискуссионных панели. В рамках первой будут рассмотрены вопросы привлечения инвестиций и финансирования. Успешным опытом поделится Борис Майзель - независимый директор и руководитель проектов в области корпоративного развития и инвестирования ПАО “Институт стволовых клеток человека”, первой российской биотехнологической компании, проведшей IPO на Московской бирже.

В рамках второй попробуем заглянуть за дальний горизонт и понять, какие глобальные изменения ждут рынок медицинских услуг. Про искусственный интеллект в медицине и Big Data поговорим с главой пресс-службы компании IBM; а про трансформацию отечественного медицинского бизнеса и всего рынка - с одним из руководителей Фонда международного медицинского кластера.

Кроме деловой части в программе форума предусмотрено время на неформальное общение и налаживание новых связей - мы порадуем вас прекрасными кофе-брейками; обедом и ужином со спикерами.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, есть возможность посмотреть конференцию в профессиональной онлайн-трансляции.

Подробная программа форума “Конкуренция в медицине”, а также список спикеров и условия участия доступен на официальном сайте http://medrival.ru

По вопросам, связанным с участием, можно обратиться в организационным комитет по телефону 8 (800) 200-31-51 или электронной почте org@medrival.ru




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