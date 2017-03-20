Израиль сделал ставку на медицинскую марихуану

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Главная / Новости медицины и фармации
24.03.2017 12:39
Израиль сделал ставку на медицинскую марихуануИспользование марихуаны – относительно новое направление в современной медицине, однако израильские компании уже планируют занять существенную часть быстро развивающегося рынка. Правительство Израиля в настоящее время рассматривает возможность предоставить право фармкомпаниям заниматься экспортом лекарственных препаратов на основе марихуаны, по их ожиданиям, прибыль от этой деятельности составит сотни миллионов долларов в год. В целом, глобальный рынок медицинской марихуаны, по прогнозам, к 2025 году достигнет 50 млрд долларов, сообщает Reuters.
Целью израильских фармкомпаний является создание препаратов на основе марихуаны фармацевтической степени чистоты, качество и эффективность которых будет контролироваться с момента выращивания растения.
Исследования в области медицинского использования марихуаны поддерживаются правительством страны. В настоящий момент в Израиле ведется около 120 испытаний, включая клинические исследования подобных препаратов в терапии аутизма, эпилепсии, псориаза и ряда других заболеваний.
В конце прошлого года фармкомпания Teva заключила с Syqe Medical соглашениео коммерциализации первого в мире медицинского ингалятора для препаратов медицинской марихуаны, который в течение года по разрешению министерства здравоохранения Израиля, ингалятор Syqe в течение одного года использовался в госпитале Рамбам (Хайфа). Лечебное учреждение стало первым в мире, где препарат на основе марихуаны применялся как стандартная терапия.
Ключевые слова: медицинская марихуана, Израиль
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