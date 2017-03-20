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 Главная / Новости медицины и фармации

24.03.2017 11:18

В модернизацию «Биохимика» инвестируют 5 млрд рублей

Саранский фармацевтический завод «Биохимик» вложит 5 млрд рублей в расширение производства. К 2021 году компания планирует запустить два производственных корпуса и организовать выпуск фармацевтических субстанций для производства антибиотиков, сообщает «КоммерсантЪ».

О готовящейся масштабной реконструкции производственной площадки «Биохимика» стало известно после подписания контракта с химико-фармацевтическим холдингом «Фарм¬контракт». В качестве генподрядчика «Фармконтракт» реконструирует производственный корпус, в котором выпускаются готовые лекарства и фармацевтические субстанции.

Также на заводе «Биохимик» будет открыта лаборатория и цеха по химическому и микробиологическому синтезу активных фармацевтических субстанций. Речь идет о разработке и производстве импортозамещающих и оригинальных субстанций для российских препаратов, которые будут применяться в неврологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Новые препараты производитель намерен зарегистрировать в 2018 году, а в 2020 году выпустить на рынок.

ОАО «Биохимик» начал работу с запуска производства пенициллина в 1959 году. В 2015 году в состав акционеров компании вошло ООО «Промомед холдингс», которое, под данным региональных властей, в 2014–2016 годах инвестировало в развитие производственной площадки 1,5 млрд рублей. Выручка завода по итогам трех кварталов 2016 года составила 1,58 млрд рублей, чистая прибыль — 93 млн рублей.

Ключевые слова: Биохимик, импортозамещение


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