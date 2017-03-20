АстраЗенека представила результаты исследования реальной клинической практики CVD-REAL
19 марта 2017 г. компания «АстраЗенека» объявила результаты первого большого подобного типа исследования реальной клинической практики, оценивавшего риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности и смерти от любых причин у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2Т), которые получали терапию новыми сахароснижающими лекарственными препаратами - ингибиторами SGLT-2.1
Данные CVD-REAL были представлены на 66-ой ежегодной научной сессии Американской коллегии кардиологов.
В исследования CVD-REAL оценивались данные более чем 300 000 пациентов из шести стран, у 87% которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что в обширной популяции пациентов с СД2Т лечение ингибиторами SGLT-2: дапаглифлозином, канаглифлозином, эмпаглифлозином – уменьшают частоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности на 39% (p<0,001) и общую смертность на 51% (p<0,001) по сравнению с другими сахароснижающими препаратами. Частота событий комбинированной конечной точки госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и смерти от любых причин снизалась на 46% (p<0.001).1
По всему миру сахарным диабетом страдают около 415 миллионов взрослых, к 2040 году их количество приблизительно увеличится до 642 миллионов (1 из 10 взрослых).2 У пациентов с СД2Т повышен риск развития сердечной недостаточности в 2-3 раза и увеличен риск инфаркта миокарда или инсульта, и около 50% летальных исходов у пациентов с СД2Т вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.3,4,5
Брюс Купер, вице-президент и глава глобального медицинского подразделения компании «АстраЗенека» отметил: «Сахарный диабет представляет собой растущую эпидемию по всему миру, которая ассоциирована со значимыми сопутствующими заболеваниями, увеличивающими риск дорогостоящей госпитализации и даже смерти.6,7 Данные этого исследования реальной клинической практики предоставляют убедительные доказательства того, что новый класс препаратов ингибиторов SGLT-2 уменьшает риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и летальных исходов приблизительно наполовину. CVD-REAL является первым исследованием, в котором наблюдались данные эффекты ингибиторов SGLT-2 в более широкой популяции пациентов с СД2Т с меньшим сердечно-сосудистым риском, чем ранее изучавшаяся в клинических исследованиях».
Анализ госпитализаций по поводу сердечной недостаточности проводился с использованием анонимных данных пациентов из Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов. Согласно изученным данным, 41,8% пациентов принимали дапаглифлозин, 52,7% канаглифлозин и 5,5% эмпаглифлозин. Анализ общей смертности проводился с использованием анонимных данных больных из Дании, Норвегии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов, из которых 51% пациентов принимал дапаглифлозин, 42,3% канаглифлозин и 6,7% эмпаглифлозин.
Это первый из нескольких сравнительных анализов исследования CVD-REAL. Сбор данных клинической практики продолжается, и будущие анализы будут проводиться с использованием этой базы данных и дополнительных данных из других стран. Все данные для этого исследования были получены из анонимных источников реальной клинической практики, включая амбулаторные карты пациентов, административные базы данных и национальные регистры. Анализ был валидирован независимой академической статистической группой Среднеамериканского Кардиологического Института Святого Луки (Канзас-Сити, США).
Саранский фармацевтический завод «Биохимик» к 2021 году откроет два производственных корпуса и организует выпуск фармацевтических субстанций для производства антибиотиков. Также у предприятия появится лаборатория по химическому и микробиологическому синтезу фармсубстанций.
Минздрав Индии планирует запустить цифровую платформу отслеживания и регулирования продаж лекарственных препаратов. Согласно инициативе Минздрава, производители, складские и оптовые организации, а также дистрибуторы и ритейлеры будут обязаны самостоятельно вносить в систему данные о продаваемых лекарственных препаратах.
Минюст зарегистрировал приказ Росздравнадзора по утверждению порядка осуществления фамаконадзора. Помимо прочего приказ регламентирует деятельность Росздравнадзора по анализу данных о безопасности лекарств и подготовке рекомендаций Минздраву.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!