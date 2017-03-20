В Индии появится электронная система контроля оборота ЛС

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Главная / Новости медицины и фармации
23.03.2017 18:01
В Индии появится электронная система контроля оборота ЛСМинистерство здравоохранения Индии намерено создать цифровую платформу для отслеживания и регулирования продаж лекарственных препаратов в стране, пишет The Pharma Times.
Потребность во внедрении механизмов отслеживания и контроля распространения медикаментов в Индии назрела уже давно. В настоящее время штриховой код наносится только на упаковки лекарственных препаратов, предназначенных для экспорта. При этом около 3% реализуемых на территории страны препаратов не отвечают стандартам качества.
Согласно новой инициативе министерства здравоохранения Индии, всем производителям ЛС будет необходимо зарегистрироваться на электронном сервере и вносить туда информацию о реализуемой продукции (номер партии, отгружаемый объем и срок годности). Зарегистрироваться на портале потребуется также складским и оптовым организациям, дистрибуторам и ритейлерам, все компании должны будут добавлять на портал информацию о приобретаемой у производителей продукции.
Потребители и фармацевты смогут проверить статус лекарственного препарата онлайн, также будет доступна опция загрузки новых данный раз в 15 дней для аптечных киосков, расположенных в удаленных районах и не имеющих постоянного выхода в Интернет. Ожидается, что ведомство завершит доработку инициативы к середине апреля 2017 года.
Ключевые слова: Индия
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