Первая термостабильная вакцина против ротавируса доказала свою эффективность

Вакцина BRV-PV для профилактики ротавирусной инфекции, разработанная Serum Institute of India, продемонстрировала 66,7-процентную эффективность в клинических исследованиях, прошедших в Нигере. Собранные данные опубликованы в New England Journal of Medicine Для оценки эффективности живой пероральной пятивалентной вакцины BRV-PV была проведена иммунизация 3508 детей из Нигерии. Вакцина вводилась на 6,10 и 14 неделе после рождения. Среди привитых детей был зафиксирован 31 случай ротавирусной инфекции, тогда как в плацебо-группе данный показатель составил 87 случаев. На основании этих данных было сделано заключение о том, что вакцина обепечивает защиту в 66,7% случаев. Сравнение информации, собранной в обеих группах не выявило существенной разнице в вероятности развития побочных эффектов.В развивающихся странах каждый год 500 тысяч детей погибают от ротавируса. В настоящее время на рынке представлены две вакцины против ротавируса, однако они дорого стоят и, в отличие от BRV-PV, требуют соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении, что усложняет пользование ими в жарких бедных странах.Ключевые слова: BRV-PV