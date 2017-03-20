Первая термостабильная вакцина против ротавируса доказала свою эффективность

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Главная / Новости медицины и фармации
23.03.2017 17:30
Первая термостабильная вакцина против ротавируса доказала свою эффективностьВакцина BRV-PV для профилактики ротавирусной инфекции, разработанная Serum Institute of India, продемонстрировала 66,7-процентную эффективность в клинических исследованиях, прошедших в Нигере. Собранные данные опубликованы в New England Journal of Medicine.
Для оценки эффективности живой пероральной пятивалентной вакцины BRV-PV была проведена иммунизация 3508 детей из Нигерии. Вакцина вводилась на 6,10 и 14 неделе после рождения. Среди привитых детей был зафиксирован 31 случай ротавирусной инфекции, тогда как в плацебо-группе данный показатель составил 87 случаев. На основании этих данных было сделано заключение о том, что вакцина обепечивает защиту в 66,7% случаев. Сравнение информации, собранной в обеих группах не выявило существенной разнице в вероятности развития побочных эффектов.
В развивающихся странах каждый год 500 тысяч детей погибают от ротавируса. В настоящее время на рынке представлены две вакцины против ротавируса, однако они дорого стоят и, в отличие от BRV-PV, требуют соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении, что усложняет пользование ими в жарких бедных странах.
Ключевые слова: BRV-PV, ротавирус, Serum Institute Of India
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