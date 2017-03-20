В Сколково врачи обсудили современные подходы к лечению заболеваний дыхательных путей

18-19 марта 2017 года в Московской школе управления Сколково при поддержке компании MSD состоялся междисциплинарный информационный саммит с международным участием «Современный взгляд на решение проблемы заболеваний верхних и нижних дыхательных путей». В его работе приняли участие более 600 специалистов в области оториноларингологии, аллергологии, пульмонологии и педиатрии. Они обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения аллергического ринита, острого и хронического риносинусита, бронхиальной астмы и других заболеваний респираторного тракта.



По данным экспертов, распространенность аллергического ринита в России сегодня может составлять до 25% населения , бронхиальной астмы – 5% у взрослых и до 10% у детей . Столь высокая заболеваемость является причиной высокого интереса врачей и ученых к этой проблеме, заставляет научное сообщество искать пути ее решения.



Заслуженный врач России, д.м.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, главный врач ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ивановна Ильина определила основную задачу саммита как обсуждение научных и практических аспектов ведения пациентов с аллергическими и воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, формирование единого подхода к лечению данной патологии. «Аллергология – междисциплинарная, интегральная специальность, поэтому в данной области медицины особенно важно сотрудничество врачей различного профиля», – считает она.



«Обсуждение вопросов диагностики и врачебной помощи пациентам с аллергическим ринитом как никогда актуально в преддверии сезона цветения, поскольку заболевание сопровождается существенным снижением качества жизни пациентов и снижением работоспособности и способности к обучению», — отметила Ольга Витальевна Карнеева, профессор, д.м.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России».



Аллергический ринит является наиболее распространенным аллергическим заболеванием, характеризующимся такими симптомами, как насморк, приступы чихания, заложенность носа и зуд. По словам профессора, главы департамента пульмонологии и неотложной медицины Ростокского университета (Германия) Иоганна Кристиана Вирхоу, недостаточный контроль аллергического ринита, помимо нарушений сна, повышенной дневной утомляемости, нарушений обучения у детей и подростков, может привести к развитию острого и хронического синусита, среднего отита, апноэ во сне, обострений имеющихся хронических заболеваний. Ведущая роль в развитии патологий верхних дыхательных путей принадлежит аллергенам, вызывающим респираторную иммунную реакцию, в частности пыльце трав, деревьев. «В связи с увеличением количества аллергенов в весенне-летний период внимание врачей и пациентов к данной проблеме повышается. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с болезнями верхних дыхательных путей аллергической этиологии сегодня считается применение современных интраназальных глюкокортикостероидов (ИнКС)», – отметил Кристиан Вирхоу в своем докладе «Сезонная респираторная аллергия: можно ли улучшить результаты лечения».



О механизме действия ИнКС при аллергическом рините и полипозе рассказал адъюнкт-профессор департамента оториноларингологии школы медицины и биомедицинских наук Университета Буффало, Нью-Йорк (США) Йенс Уве Поникау. Он подчеркнул важность своевременного начала лечения при помощи современных препаратов с серьезной доказательной базой. «Для пациентов с аллергическими ринитами, астмой и назальными полипами интраназальные ГКС являются основной терапией. Эти заболевания отрицательно влияют на качество жизни. Затрудненное дыхание вызывает храп, поверхностный сон, в результате ухудшается способность к концентрации – нелеченый аллергический ринит даже становился причиной снижения выпускных баллов у учащихся колледжей», – подчеркнул он. Достаточно актуальной остается проблема приверженности пациентов терапии, поэтому специалистам необходимо стараться изменить сложившийся стереотип об опасности применения кортикостероидов. Современные местные кортикостероиды обеспечивают эффективный контроль симптомов заболевания, обладая высоким профилем безопасности даже при длительном применении. Таким образом, в лечении заболеваний верхних дыхательных путей своевременный выбор ИнКС с высоким профилем безопасности, не оказывающих системного воздействия на организм, становится залогом успешного эффективного лечения.



В ходе дискуссии ведущие российские и зарубежные ученые обсудили широкий круг вопросов, касающихся диагностики и лечения аллергических и воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Медицинский директор компании MSD Екатерина Лукьянова прокомментировала итоги работы саммита: «Начиная с момента создания синтетического кортизона в 1944 году, наша компания вносит весомый вклад в развитие подходов к терапии аллергических и воспалительных заболеваний дыхательных путей. Мы гордимся, что в рамках саммита, который проводится уже в девятый раз, нам удалось создать уникальную дискуссионную площадку для врачей различных специальностей по наиболее актуальным вопросам респираторной аллергии у взрослых и детей».