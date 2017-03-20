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 Главная / Новости медицины и фармации

23.03.2017 14:55

«Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion создали СП по производству препаратов из плазмы крови

«Нацимбио», «Фармстандарт» и итальянская компания Kedrion Biopharma подписали соглашение о создании акционерного общества «Киров Плазма». Акционерное общества займется разработкой и реализацией программы производства в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Производство будет организовано на базе кировского завода, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.

«Киров Плазма» обеспечит полное техническое оснащение предприятия и валидирует производство получаемых из плазмы крови человека препаратов. Планируется, что базовый проект будет подготовлен в третьем квартале 2017 года. В декабре прошлого года «Нацимбио» подписало меморандум о сотрудничестве, согласно которому Kedrion Biopharma передаст технологию производства лекарственных препаратов и внедрит систему контроля качества, а «Фармстандарт» выступит соинвестором.

«Перед нами стоит задача по ликвидации зависимости России от импорта биологических и лекарственных препаратов. Сегодня 100% факторов свертываемости крови 8 и 9, жизненно необходимых больным гемофилией, закупается за рубежом. В целом в сегменте препаратов крови до 90% – это импорт. После выхода завода на производственную мощность российское здравоохранение будет полностью обеспечено альбумином, иммуноглобулином и факторами свертывания 8 и 9», – отметила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Завод «Росплазма», расположенный в Кировской области был передан «Ростеху» в соответствии с распоряжением правительства РФ. Решение о создании производственной площадки «Росплазмы» в Кирове было принято Советом безопасности в 2001 году. Строительство объекта было запущено в 2006 году, однако в 2009-м было прекращено в силу судебных разбирательств между сторонами строительного контракта из-за потери финансовых ресурсов, направленных на объект. В 2010 году завод был передан ФМБА. В 2014 году, находясь с визитом в Кирове, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что завод будет достроен и начнет выпускать препараты крови. Ожидается, что завод мощностью 600 тонн плазмы в год будет единственным в России и самым мощным в Европе.

Ключевые слова: Нацимбио, Фармстандарт, Kedrion Biopharma, Росплазма


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