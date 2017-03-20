Mylan отзывает 81 тысячу шприц-ручек EpiPen

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Главная / Новости медицины и фармации
23.03.2017 13:46
Mylan отзывает 81 тысячу шприц-ручек EpiPenФармацевтическая компания Mylan из-за сообщений об отказе двух автоинжекторов EpiPen отозвала из продажи 81 тыс. шприц-ручек. Продукция отзывается в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии, информирует Reuters.
EpiPen - препарат адреналина в шприц-ручке для инъекций, предназначенный для самостоятельного введения пациентами в случае тяжелых аллергических реакций. В Mylan сообщили, что в обоих случаях отказа автоинжекторов EpiPen пациенты смогли получить необходимую помощь с помощью аналогов препарата.
Ранее Mylan была резко раскритикована общественностью за резкое повышение стоимости на EpiPen. Права на препарат были приобретены Mylan в 2007 году, отпускная цена EpiPen выросла со 100 долларов в 2008 году до 600 долларов в 2016-м. EpiPen защищен патентом и занимает монопольное положение на рынке США: на него приходится свыше 90% продаж адреналина в шприц-ручках.
Фото: Time
Ключевые слова: Mylan, EpiPen, отзыв продукции
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