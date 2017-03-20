Mylan отзывает 81 тысячу шприц-ручек EpiPen Фармацевтическая компания Mylan из-за сообщений об отказе двух автоинжекторов EpiPen отозвала из продажи 81 тыс. шприц-ручек. Продукция отзывается в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии, информирует



EpiPen - препарат адреналина в шприц-ручке для инъекций, предназначенный для самостоятельного введения пациентами в случае тяжелых аллергических реакций. В Mylan сообщили, что в обоих случаях отказа автоинжекторов EpiPen пациенты смогли получить необходимую помощь с помощью аналогов препарата.



Ранее Mylan была резко



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Ключевые слова: EpiPen, отзыв продукции Фармацевтическая компания Mylan из-за сообщений об отказе двух автоинжекторов EpiPen отозвала из продажи 81 тыс. шприц-ручек. Продукция отзывается в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Японии, информирует Reuters EpiPen - препарат адреналина в шприц-ручке для инъекций, предназначенный для самостоятельного введения пациентами в случае тяжелых аллергических реакций. В Mylan сообщили, что в обоих случаях отказа автоинжекторов EpiPen пациенты смогли получить необходимую помощь с помощью аналогов препарата.Ранее Mylan была резко раскритикована общественностью за резкое повышение стоимости на EpiPen. Права на препарат были приобретены Mylan в 2007 году, отпускная цена EpiPen выросла со 100 долларов в 2008 году до 600 долларов в 2016-м. EpiPen защищен патентом и занимает монопольное положение на рынке США: на него приходится свыше 90% продаж адреналина в шприц-ручках.Ключевые слова: Mylan









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