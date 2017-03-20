Весенняя встреча клуба «ОЦИЛЛОБУС»: комплексный разговор о женской красоте и здоровье На очередном заседании клуба «ОЦИЛЛОБУС» речь шла о возрастных изменениях женского голоса и особенностях женского и мужского стресса.



Профессор Ольга Орлова, член Президиума Российской общественной академии голоса, вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедагогов, доктор педагогических наук рассказала слушателям об основных характеристиках голоса, объяснила, какие опасности грозят здоровью голоса, и как с ними бороться: в список факторов вошли недолеченные заболевания ОРВИ, постоянное перенапряжение голосовых связок, стресс. Чтобы деформация голоса не стала необратимой, при полной потере голоса или охриплости следует предпринять комплексные меры, включающие прием лекарственных препаратов, отдавая предпочтение наиболее эффективным и безопасным средствам, к которым специалист отнесла гомеопатические препараты.



О месте гомеопатических безрецептурных препаратов в коррекции невротических расстройств рассказала в своем выступлении Ольга Ромасенко, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения психосоматических расстройств ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского» Минздрава России. По ее словам, гомеопатия успешно справляется с расстройствами адаптации, проблемами невротического и личностного уровня, тревожно-депрессивными расстройствами.



Мероприятия клуба «ОЦИЛЛОБУС» организуются компанией Буарон, которая не только заботится о здоровье пациентов, но и о том, чтобы гомеопатические препараты, равно как и метод клинической гомеопатии, применялись корректно – по медицинским показаниям и в соответствии с требованиями законодательства.



Ключевые слова: На очередном заседании клуба «ОЦИЛЛОБУС» речь шла о возрастных изменениях женского голоса и особенностях женского и мужского стресса.Профессор Ольга Орлова, член Президиума Российской общественной академии голоса, вице-президент Ассоциации фониатров и фонопедагогов, доктор педагогических наук рассказала слушателям об основных характеристиках голоса, объяснила, какие опасности грозят здоровью голоса, и как с ними бороться: в список факторов вошли недолеченные заболевания ОРВИ, постоянное перенапряжение голосовых связок, стресс. Чтобы деформация голоса не стала необратимой, при полной потере голоса или охриплости следует предпринять комплексные меры, включающие прием лекарственных препаратов, отдавая предпочтение наиболее эффективным и безопасным средствам, к которым специалист отнесла гомеопатические препараты.О месте гомеопатических безрецептурных препаратов в коррекции невротических расстройств рассказала в своем выступлении Ольга Ромасенко, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения психосоматических расстройств ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского» Минздрава России. По ее словам, гомеопатия успешно справляется с расстройствами адаптации, проблемами невротического и личностного уровня, тревожно-депрессивными расстройствами.Мероприятия клуба «ОЦИЛЛОБУС» организуются компанией Буарон, которая не только заботится о здоровье пациентов, но и о том, чтобы гомеопатические препараты, равно как и метод клинической гомеопатии, применялись корректно – по медицинским показаниям и в соответствии с требованиями законодательства.Ключевые слова: Буарон









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