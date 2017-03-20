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 Главная / Новости медицины и фармации

23.03.2017 12:22

GlaxoSmithKline и Regeneron изучат ДНК 500 тыс. британцев

GlaxoSmithKline и Regeneron Pharmaceuticals представили совместный проект с биобанком Великобритании (UK Biobank), целью которого является поиск новых возможностей терапии различных заболеваний. В рамках проекта будет анализироваться связь между генетической изменчивостью и здоровьем 500 тыс. жителей Великобритании, сообщает Reuters.

К концу 2017 года в центре секвенирования генома Regeneron будет проведен анализ первых 50 тыс. образцов из UK Biobank. Весь проект рассчитан на 3-5 лет. По его результатам партнеры надеются выявить новые зацепки для создания терапии наследственных заболеваний. Для проекта будут использованы образцы крови, предоставленные UK Biobank добровольцами в возрасте 40-69 лет в 2006-2010 годах.

В рамках соглашения GlaxoSmithKline и Regeneron получили право на эксклюзивное использование в течение 9 месяцев всех открытий, сделанных в ходе проекта. После истечения 9-месячного периода данные будут открыты другим ученым и исследователям. При этом компании понесут расходы только на транспортировку и обработку образцов, UK Biobank не намерен взимать с фармкомпаний какие-либо платежи.

Год назад AstraZeneca заключила аналогичное соглашение с компанией Human Longevity, основанной Крейгом Вентером (Craig Venter). Тогда сообщалось, что компании намерены за 10 лет изучить генетическую информацию 2 млн человек.

Ключевые слова: секвенирование, GlaxoSmithKline, Regeneron


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