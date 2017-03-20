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 Главная / Новости медицины и фармации

23.03.2017 11:23

Технологии искусственного интеллекта помогут совершить прорыв в медицинской науке

На конференции по цифровой медицине MedIT-2017 компания Philips представила мультимодальное решение для визуализации и анализа медицинских изображений IntelliSpace Discovery. Данная технология разработана специально для научных исследований и позволяет ученым разрабатывать свои собственные алгоритмы и интегрировать их в единую ИТ-платформу. Инновационное решение включает пакеты для передовых научных исследований в области онкологии, неврологии и кардиологии и позволит специалистам эффективно управлять и обмениваться клиническими данными. Получить доступ к данным будет возможно с любого компьютера в локальной сети с помощью веб-браузера.

 «Благодаря интуитивно понятному интерфейсу IntelliSpace Discovery исследователи смогут легко находить и отбирать информацию для анализа, уверенно работать в приложениях, просматривать и изучать клинические данные, – комментирует Георгий Шакирин, старший научный сотрудник Philips. – Высококвалифицированная команда разработчиков и научных сотрудников Philips создала инновационное решение, которое позволит разрабатывать собственные алгоритмы и заниматься построением ИТ-инфраструктуры для проведения передовых научных исследований. Предлагаемая Philips ИТ-инфраструктура включает в себя IntelliSpace Discovery, интеграционную базу для хранения медицинских изображений и других клинических данных, а также платформу для машинного обучения».

Инновационная разработка IntelliSpace Discovery широко внедряется в работу ведущих научно-исследовательских центров по всему миру. Например, Институт рака в Амстердаме использует специальные алгоритмы для обработки и анализа МРТ-изображений, чтобы оценить агрессивность опухоли у больных раком прямой кишки. Для Университетской Клиники Кёльна командой Philips на базе решения IntelliSpace Discovery была создана ИТ-инфраструктура для проведения научных исследований в области машинного обучения.

Благодаря современным информационным технологиям Philips врачи получают доступ к передовым диагностическим инструментам и могут беспрепятственно обмениваться клиническими данными и опытом, а значит оказывать тысячам пациентов еще более качественную медицинскую помощь на всех этапах континуума здоровья. Достижения компании в сфере ИТ для медицины отмечены авторитетным независимым рейтингом KLAS.

Сочетание глубокой экспертизы компании в сфере цифровых инноваций с усилиями по развитию научного потенциала в России стало результатом создания исследовательского центра Philips на территории «Сколково». Основными направлениями его деятельности являются исследования в области машинного обучения, искусственного интеллекта, анализа и обработки данных в здравоохранении. В настоящий момент ведется набор сотрудников для работы в российском центре Philips.




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