Совет Федерации обеспокоен ростом расходов регионов на ОМС неработающего населения

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Главная / Новости медицины и фармации
23.03.2017 11:06
Совет Федерации обеспокоен ростом расходов регионов на ОМС неработающего населенияКомитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил обсудить возможность передачи полномочий по оплате страховых взносов на ОМС неработающих граждан, состоящих на учете в службе занятости, на федеральный уровень, и оценить целесообразность предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на софинансирование расходов по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения, пишет АГН «Москва».
Рекомендации СФ связаны с ежегодным ростом расходов бюджетов субъектов РФ на обязательное медицинское страхование неработающего населения. «Высокая нагрузка на бюджеты субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения приводит к дефициту средств региональных бюджетов на финансовое обеспечение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оплаты медицинской помощи, не включенной в обязательное медицинское страхование», - уточняется в материалах Совета Федерации.
Также комитет выступил за введение административной ответственности за предоставление страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС недостоверных сведений о застрахованных лицах. Соответствующие рекомендации были направлены в правительство РФ. Помимо этого эксперты считают целесообразным рассмотреть вопрос о введении административной ответственности застрахованных граждан за предоставление недостоверных сведений о своем статусе и категории.
Ключевые слова: Совет Федерации, ОМС
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