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 Главная / Новости медицины и фармации

22.03.2017 17:33

В Московской области появится фармкластер

В биотехнологическом корпусе МФТИ состоялось подписание соглашения об образовании фармацевтического кластера, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. Документ подразумевает объединение компетенций участников в разработке и исследований лекарственных средств.

Соглашение подписали Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Филиал Института биоорганической химии РАН, Больница НЦЧ РАН, Больница ПНЦ РАН, ООО «Тест Пущино», ООО «ЦДКИ».

«Объединение компетенций всех участников является системой «одного окна» и позволяет быстро и качественно проводить исследования на любом этапе. Пущинские лаборатории надлежащей практики доклинических исследований (GLP) работают по международным стандартам. Здесь же проводятся клинические испытания всех 4-х фаз. Это безусловное конкурентное преимущество, в том числе и для экспорта», - заявил руководитель лаборатории биологических испытаний ИБХ РАН Аркадий Мурашев.

Ключевые слова: МФТИ, фармкластер


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