Оральные контрацептивы на длительный срок снижают риск развития некоторых видов рака

Прием оральных контрацептивов снижает риск развития некоторых видов злокачественных опухолей в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Абердинского университета.Для своей работы, опубликованной в American Journal of Obstetrics and Gynaecology , авторы собрали данные наблюдений за 46 тыс. женщин в течение 44 лет. Оказалось, что прием оральных контрацептивов сокращает риск развития колоректального рака на 19 %, злокачественных новообразований эндометрия – на 34 % и яичников – на 33 %. Причем положительный эффект от применения гормональных средств присутствовал даже через 30 лет после прекращения их приема.Ранее в исследовании, представленном в журнале The Lancet, было показано , что благодаря популяризации пероральных контрацептивных средств за последнее десятилетие было предотвращено около 200 тыс. случаев рака эндометрия. Исследователи подсчитали, что каждые пять лет приема КОК снижают риск развития рака эндометрия примерно на 25%.Ключевые слова: оральные контрацептивы