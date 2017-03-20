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 Главная / Новости медицины и фармации

22.03.2017 15:45

Компания BIOCAD запустила информационную систему маркировки лекарственных препаратов

В середине марта биотехнологическая компания BIOCAD запустила в рабочем режиме для трех своих препаратов систему Track&Trace (vrfbio.ru). Это пилотный проект в рамках эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Теперь все поставки препаратов на основе моноклональных антител компании BIOCAD до дистрибьюторов и от дистрибьюторов до конечного потребителя можно будет отслеживать в этой системе благодаря специальному DataMatrix коду на упаковке.

«Track&Trace поможет отслеживать путь каждой упаковки, бороться с контрафактом и серыми схемами. Запуск системы маркировки не приведет к удорожанию препаратов, при этом он сделает рынок более прозрачным. Мы решили первыми запустить подобный проект. В дальнейшем, к нему подключатся и остальные участники рынка», - комментирует проект генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

На сегодняшний день многие дистрибьюторы уже подписали соглашения с компанией BIOCAD об участии в проекте и приобрели оборудование для сканирования кода. Ожидается, что в ближайшее время остальные дистрибьюторы также подключатся к системе.

Напомним, что добровольный проект по маркировке лекарственных препаратов стартовал в России в 2017 году. Компания Biocad первой начала наносить специальные идентификационные знаки на лекарственные препараты. По этой маркировке покупатель сможет при помощи своего смартфона или сканера в аптеке проверить легальность препарата, а также срок его годности. Предполагается, что с 2018 года маркировка лекарств станет обязательной для всех препаратов из перечня ЖНВЛП.

Ключевые слова: BIOCAD


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