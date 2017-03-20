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Главная / Новости медицины и фармации
22.03.2017 15:21
В Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулезаСмертность от туберкулеза в Москве в 2016 году снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр столицы Елена Богородская. Она отметила, что в Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза по России.
«Москва имеет один из самых низких показателей смертности и заболеваемости туберкулезом в РФ, заболеваемость ниже в 1,9 раза, а смертность в три раза ниже чем в среднем по России», - приводятся слова Богородской на сайте департамента здравоохранения Москвы. По словам главного внештатного фтизиатра, Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в России за последние 8 лет заболеваемость туберкулезом сократилась на 30%, а смертность – более чем на 60%. Она подчеркнула, что средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.
Ключевые слова: Москва, туберкулез
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