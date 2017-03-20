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 Главная / Новости медицины и фармации

22.03.2017 15:21

В Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза

Смертность от туберкулеза в Москве в 2016 году снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр столицы Елена Богородская. Она отметила, что в Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза по России.

«Москва имеет один из самых низких показателей смертности и заболеваемости туберкулезом в РФ, заболеваемость ниже в 1,9 раза, а смертность в три раза ниже чем в среднем по России», - приводятся слова Богородской на сайте департамента здравоохранения Москвы. По словам главного внештатного фтизиатра, Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в России за последние 8 лет заболеваемость туберкулезом сократилась на 30%, а смертность – более чем на 60%. Она подчеркнула, что средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.

Ключевые слова: Москва, туберкулез


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22.03.2017 15:21

В Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза

Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу. В 2016 году в столице смертность от туберкулеза снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%.

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По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, для реализации пилотных приоритетных проектов потребуется дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.

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Компания Novartis получила отрицательные результаты КИ III фазы ранее перспективного препарата для лечения острой сердечной недостаточности. Оказалось, что серелаксин не может снизить риск смерти и ухудшения состояния у пациентов с данным заболеванием.

22.03.2017 10:48

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