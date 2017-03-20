В Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза Смертность от туберкулеза в Москве в 2016 году снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр столицы Елена Богородская. Она отметила, что в Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза по России.



«Москва имеет один из самых низких показателей смертности и заболеваемости туберкулезом в РФ, заболеваемость ниже в 1,9 раза, а смертность в три раза ниже чем в среднем по России», - приводятся слова Богородской на сайте департамента здравоохранения Москвы. По словам главного внештатного фтизиатра, Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу.



Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова



Ключевые слова: туберкулез Смертность от туберкулеза в Москве в 2016 году снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр столицы Елена Богородская. Она отметила, что в Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза по России.«Москва имеет один из самых низких показателей смертности и заболеваемости туберкулезом в РФ, заболеваемость ниже в 1,9 раза, а смертность в три раза ниже чем в среднем по России», - приводятся слова Богородской на сайте департамента здравоохранения Москвы. По словам главного внештатного фтизиатра, Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу.Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила , что в России за последние 8 лет заболеваемость туберкулезом сократилась на 30%, а смертность – более чем на 60%. Она подчеркнула, что средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.Ключевые слова: Москва









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В Москве регистрируется один из самых низких показателей смертности от туберкулеза Москва входит в первую пятерку топ-регионов по благоприятной эпидситуации по туберкулезу. В 2016 году в столице смертность от туберкулеза снизилась на 25%, а заболеваемость – на 11,7%.

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