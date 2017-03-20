В США появился новый препарат для лечения болезни Паркинсона Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала маркетинговое разрешение компании Newron Pharmaceuticals на лекарственный препарат сафинамид (safinamide), предназначенный для применения у пациентов с болезнью Паркинсона. Препарат был зарегистрирован под торговым наименованием Ксадаго (Xadago),



Эффективность применения сафинамида была продемонстрирована в рамках клинических исследований при участии 645 пациентов с оff-периодами, принимавших лекарственные препараты леводопа/карбидопа. Согласно представленным данным, среди участников КИ, получавших сафинамид, on-периоды с менее выраженными симптомами заболевания были продолжительнее, чем в плацебо-группе.



Ограничениями для терапии сафинамидом являются тяжелые нарушения функции печени, сочетанное применение с декстрометорфаном, опиоидами и рядом других ЛС.



Сафинамид является селективным и обратимым ингибитором моноаминоксидазы-Б. На территории Евросоюза лекарственный препарат был зарегистрирован в феврале 2015 года.



Ключевые слова: США, болезнь Паркинсона Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала маркетинговое разрешение компании Newron Pharmaceuticals на лекарственный препарат сафинамид (safinamide), предназначенный для применения у пациентов с болезнью Паркинсона. Препарат был зарегистрирован под торговым наименованием Ксадаго (Xadago), сообщается на сайте американского регулятора Эффективность применения сафинамида была продемонстрирована в рамках клинических исследований при участии 645 пациентов с оff-периодами, принимавших лекарственные препараты леводопа/карбидопа. Согласно представленным данным, среди участников КИ, получавших сафинамид, on-периоды с менее выраженными симптомами заболевания были продолжительнее, чем в плацебо-группе.Ограничениями для терапии сафинамидом являются тяжелые нарушения функции печени, сочетанное применение с декстрометорфаном, опиоидами и рядом других ЛС.Сафинамид является селективным и обратимым ингибитором моноаминоксидазы-Б. На территории Евросоюза лекарственный препарат был зарегистрирован в феврале 2015 года.Ключевые слова: FDA









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В США появился новый препарат для лечения болезни Паркинсона FDA одобрила сафинамид для применения среди пациентов с болезнью Паркинсона, также принимающих комбинацию леводопа/карбидопа. Права на новый препарат принадлежат компании Newron Pharmaceuticals.

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