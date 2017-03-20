Скворцова попросила Путина выделить дополнительные средства на здравоохранение Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам попросила Владимира Путина выделить дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, информирует



Выступая на заседании совета, министр отметила, что ведомство разработало около 3,5 тыс. медико-экономических стандартов, которые позволили оценить реальную стоимость всего объема бесплатной медицинской помощи и выявить определенный дефицит по ряду направлений. «Реализация новых пилотных приоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений», - заявила Скворцова.



Она обратилась к президенту с просьбой поручить Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину совместно провести анализ всех необходимых расчетов для решения вопроса о возможности дополнительного финансирования здравоохранения и его источников. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.



Фото: РИА Новости





Ключевые слова: финансирование системы здравоохранения Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам попросила Владимира Путина выделить дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, информирует РИА Новости Выступая на заседании совета, министр отметила, что ведомство разработало около 3,5 тыс. медико-экономических стандартов, которые позволили оценить реальную стоимость всего объема бесплатной медицинской помощи и выявить определенный дефицит по ряду направлений. «Реализация новых пилотных приоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений», - заявила Скворцова.Она обратилась к президенту с просьбой поручить Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину совместно провести анализ всех необходимых расчетов для решения вопроса о возможности дополнительного финансирования здравоохранения и его источников. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Скворцова попросила Путина выделить дополнительные средства на здравоохранение По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, для реализации пилотных приоритетных проектов потребуется дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.

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