Скворцова попросила Путина выделить дополнительные средства на здравоохранение

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Главная / Новости медицины и фармации
22.03.2017 12:37
Скворцова попросила Путина выделить дополнительные средства на здравоохранениеМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам попросила Владимира Путина выделить дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, информирует РИА Новости.
Выступая на заседании совета, министр отметила, что ведомство разработало около 3,5 тыс. медико-экономических стандартов, которые позволили оценить реальную стоимость всего объема бесплатной медицинской помощи и выявить определенный дефицит по ряду направлений. «Реализация новых пилотных приоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений», - заявила Скворцова.
Она обратилась к президенту с просьбой поручить Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину совместно провести анализ всех необходимых расчетов для решения вопроса о возможности дополнительного финансирования здравоохранения и его источников. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.
Фото: РИА Новости
Ключевые слова: Вероника Скворцова, финансирование системы здравоохранения
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