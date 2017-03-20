Серелаксин не смог доказать свою эффективность в терапии сердечной недостаточности Компания Novartis потерпела неудачу в разработке считавшегося перспективным препарата для лечения острой сердечной недостаточности: результаты клинических исследований не подтвердили эффективность серелаксина (serelaxin) в снижении риска ухудшения состояния и смертности среди пациентов. Об этом пишет



В 2014 году препарату было предоставлено право на прохождение ускоренной процедуры регистрации на территории США, однако позже независимый экспертный совет FDA вынес негативное заключение по соотношению польза-риск серелаксина, а контрольный орган



Согласно данным глобальных клинических исследований RELAX-AHF-2, серелаксин не достиг первичных точек оценки эффективности и не продемонстрировал значимое снижение показателей смертности и ухудшения состояния у пациентов с острой сердечной недостаточностью.



Серелаксин, также известный как RLX030, является рекомбинантным аналогом человеческого релаксина-2. Этот гормон вырабатывается в организме мужчин и женщин, однако в период беременности концентрации релаксина-2 существенно увеличиваются, чтобы позволить женскому организму адаптироваться к новому состоянию и справиться с возросшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему. Механизм действия релаксина комплексный и включает продукцию оксида азота, угнетение эндотелина, продукцию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).



Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания Компания Novartis потерпела неудачу в разработке считавшегося перспективным препарата для лечения острой сердечной недостаточности: результаты клинических исследований не подтвердили эффективность серелаксина (serelaxin) в снижении риска ухудшения состояния и смертности среди пациентов. Об этом пишет Reuters В 2014 году препарату было предоставлено право на прохождение ускоренной процедуры регистрации на территории США, однако позже независимый экспертный совет FDA вынес негативное заключение по соотношению польза-риск серелаксина, а контрольный орган запросил у Novartis дополнительные данные , доказывающие эффективность лекарственного средства.Согласно данным глобальных клинических исследований RELAX-AHF-2, серелаксин не достиг первичных точек оценки эффективности и не продемонстрировал значимое снижение показателей смертности и ухудшения состояния у пациентов с острой сердечной недостаточностью.Серелаксин, также известный как RLX030, является рекомбинантным аналогом человеческого релаксина-2. Этот гормон вырабатывается в организме мужчин и женщин, однако в период беременности концентрации релаксина-2 существенно увеличиваются, чтобы позволить женскому организму адаптироваться к новому состоянию и справиться с возросшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему. Механизм действия релаксина комплексный и включает продукцию оксида азота, угнетение эндотелина, продукцию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).Ключевые слова: Novartis









Последние новости



Скворцова попросила Путина выделить дополнительные средства на здравоохранение По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, для реализации пилотных приоритетных проектов потребуется дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что инвестиции в здоровье населения обязательно вернутся в экономику страны.

Серелаксин не смог доказать свою эффективность в терапии сердечной недостаточности Компания Novartis получила отрицательные результаты КИ III фазы ранее перспективного препарата для лечения острой сердечной недостаточности. Оказалось, что серелаксин не может снизить риск смерти и ухудшения состояния у пациентов с данным заболеванием.

За год доход российских фармкомпаний от экспорта вырос на 60% Россия поставляет фармацевтическую продукцию по 51 пункту международной классификации, начиная от различных лекарственных препаратов и заканчивая хирургическими и стоматологическими материалами.

Путин указал на необходимость прекратить формально оценивать качество медуслуг Президент РФ подчеркнул, что формируемые при региональных органах власти общественные советы часто являются управляемыми структурами, создание которых смысла не имеет.