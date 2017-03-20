Серелаксин не смог доказать свою эффективность в терапии сердечной недостаточности

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Главная / Новости медицины и фармации
22.03.2017 11:57
Серелаксин не смог доказать свою эффективность в терапии сердечной недостаточностиКомпания Novartis потерпела неудачу в разработке считавшегося перспективным препарата для лечения острой сердечной недостаточности: результаты клинических исследований не подтвердили эффективность серелаксина (serelaxin) в снижении риска ухудшения состояния и смертности среди пациентов. Об этом пишет Reuters.
В 2014 году препарату было предоставлено право на прохождение ускоренной процедуры регистрации на территории США, однако позже независимый экспертный совет FDA вынес негативное заключение по соотношению польза-риск серелаксина, а контрольный орган запросил у Novartis дополнительные данные, доказывающие эффективность лекарственного средства.
Согласно данным глобальных клинических исследований RELAX-AHF-2, серелаксин не достиг первичных точек оценки эффективности и не продемонстрировал значимое снижение показателей смертности и ухудшения состояния у пациентов с острой сердечной недостаточностью.
Серелаксин, также известный как RLX030, является рекомбинантным аналогом человеческого релаксина-2. Этот гормон вырабатывается в организме мужчин и женщин, однако в период беременности концентрации релаксина-2 существенно увеличиваются, чтобы позволить женскому организму адаптироваться к новому состоянию и справиться с возросшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему. Механизм действия релаксина комплексный и включает продукцию оксида азота, угнетение эндотелина, продукцию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).
Ключевые слова: Novartis, сердечно-сосудистые заболевания
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