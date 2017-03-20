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Главная / Новости медицины и фармации
22.03.2017 10:48
За год доход российских фармкомпаний от экспорта вырос на 60%По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2017 года поставки отечественных лекарств за рубеж принесли 42 млн долларов против 25 млн за тот же период годом ранее, при этом физический объем поставок изменился незначительно. Как пишут «Известия», всего за один год российские компании увеличили доход от экспорта фармацевтической продукции более чем на 60% в рублевом эквиваленте, или на 48% в долларах.
Больше всего за российские лекарства заплатили на Украине (12,9 млн долларов) — поставки в эту страну составили 606,1 т. Таким образом, в среднем 1 кг продукции обходился украинцам в 21,4 доллара. Это немного в сравнении, например, с Республикой Македония, куда российские лекарства поставляли в среднем по 68,2 тыс. долларов за 1 кг. Так получилось, потому что македонцы приобрели в январе только 0,05 кг препаратов за 3,4 тыс. долларов.
Россия поставляет фармацевтическую продукцию по 51 пункту международной классификации, начиная от различных лекарственных препаратов и заканчивая хирургическими и стоматологическими материалами. Украина закупает товары по всем представленным направлениям. Больше всего — лекарственных препаратов, расфасованных в упаковки (527,5 т). Также в числе популярных — марля (6,5 т) и вата (4,8 т). На втором месте после Украины по потреблению российской фармацевтической продукции — Казахстан. Экспорт в страну в январе составил 442,2 т на 9,9 млн долларов.
Существенную выручку приносят и поставки в Эквадор – 650 кг на 3,6 млн долларов. Средняя стоимость 1 кг лекарства — одна из самых высоких: 5,5 тыc. Долларов. Опережают Эквадор по дороговизне закупок только Македония, Финляндия (19,9 тыс. долларов) и Франция (10,4 тыс. долларов).
Ключевые слова: экспорт, российские фармпроизводители
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