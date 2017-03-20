Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

22.03.2017 10:48

За год доход российских фармкомпаний от экспорта вырос на 60%

По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2017 года поставки отечественных лекарств за рубеж принесли 42 млн долларов против 25 млн за тот же период годом ранее, при этом физический объем поставок изменился незначительно. Как пишут «Известия», всего за один год российские компании увеличили доход от экспорта фармацевтической продукции более чем на 60% в рублевом эквиваленте, или на 48% в долларах.

Больше всего за российские лекарства заплатили на Украине (12,9 млн долларов) — поставки в эту страну составили 606,1 т. Таким образом, в среднем 1 кг продукции обходился украинцам в 21,4 доллара. Это немного в сравнении, например, с Республикой Македония, куда российские лекарства поставляли в среднем по 68,2 тыс. долларов за 1 кг. Так получилось, потому что македонцы приобрели в январе только 0,05 кг препаратов за 3,4 тыс. долларов.

Россия поставляет фармацевтическую продукцию по 51 пункту международной классификации, начиная от различных лекарственных препаратов и заканчивая хирургическими и стоматологическими материалами. Украина закупает товары по всем представленным направлениям. Больше всего — лекарственных препаратов, расфасованных в упаковки (527,5 т). Также в числе популярных — марля (6,5 т) и вата (4,8 т). На втором месте после Украины по потреблению российской фармацевтической продукции — Казахстан. Экспорт в страну в январе составил 442,2 т на 9,9 млн долларов.

Существенную выручку приносят и поставки в Эквадор – 650 кг на 3,6 млн долларов. Средняя стоимость 1 кг лекарства — одна из самых высоких: 5,5 тыc. Долларов. Опережают Эквадор по дороговизне закупок только Македония, Финляндия (19,9 тыс. долларов) и Франция (10,4 тыс. долларов).

Ключевые слова: экспорт, российские фармпроизводители


Последние новости

22.03.2017 10:48

За год доход российских фармкомпаний от экспорта вырос на 60%

Россия поставляет фармацевтическую продукцию по 51 пункту международной классификации, начиная от различных лекарственных препаратов и заканчивая хирургическими и стоматологическими материалами.

21.03.2017 18:08

Путин указал на необходимость прекратить формально оценивать качество медуслуг

Президент РФ подчеркнул, что формируемые при региональных органах власти общественные советы часто являются управляемыми структурами, создание которых смысла не имеет.

21.03.2017 16:29

Скворцова может стать председателем высшего руководящего органа ВОЗ

Представители стран-участниц Европейского региона ВОЗ единогласно номинировали Веронику Скворцову на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения.

21.03.2017 15:42

DSM Group: можно говорить о стагнации на российском рынке госпитальных закупок

За прошедший год наиболее яркой тенденцией стало увеличение доли дженериков в структуре закупок лекарственных препаратов. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году.

21.03.2017 14:15

Не вызывающий эйфории опиоидный анальгетик доказал свою эффективность

Разработанный компанией Nektar Therapeutics опиоидный препарат NKTR-181 защищен от нецелевого использования: он почти не вызывает ощущения эйфории, так как достигает рецепторов в головном мозге гораздо медленнее, чем используемые в настоящее время аналоги.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks