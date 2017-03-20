Путин указал на необходимость прекратить формально оценивать качество медуслуг Для получения независимой и объективной оценки качества услуг медицинских организаций Минздрав должен отходить от формализма, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



Он подчеркнул, что формируемые при региональных органах власти общественные советы часто являются управляемыми структурами, создание которых смысла не имеет. «Нужно, чтобы это была объективно независимая оценка. Вас прошу от формализма уходить. Нам не нужны просто направления деятельности, нам нужен результат по каждому направлению», - приводит



Говоря о проблемах российского здравоохранения глава страны особо отметил нехватку врачей и неуважительное обращение с пациентами в регистратурах медучреждений.



«Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас еще много, очень много нерешенных проблем. Люди справедливо и обосновано говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается и хамство», —



Ключевые слова: Минздрав Для получения независимой и объективной оценки качества услуг медицинских организаций Минздрав должен отходить от формализма, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.Он подчеркнул, что формируемые при региональных органах власти общественные советы часто являются управляемыми структурами, создание которых смысла не имеет. «Нужно, чтобы это была объективно независимая оценка. Вас прошу от формализма уходить. Нам не нужны просто направления деятельности, нам нужен результат по каждому направлению», - приводит РИА Новости слова Путина.Говоря о проблемах российского здравоохранения глава страны особо отметил нехватку врачей и неуважительное обращение с пациентами в регистратурах медучреждений.«Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас еще много, очень много нерешенных проблем. Люди справедливо и обосновано говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается и хамство», — добавил он Ключевые слова: Владимир Путин









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Путин указал на необходимость прекратить формально оценивать качество медуслуг Президент РФ подчеркнул, что формируемые при региональных органах власти общественные советы часто являются управляемыми структурами, создание которых смысла не имеет.

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