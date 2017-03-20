Скворцова может стать председателем высшего руководящего органа ВОЗ Европейский регион Всемирной организации здравоохранения единогласно номинировал главу Минздрава РФ Веронику Скворцову на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая является высшим руководящим органом ВОЗ,



Согласно правилам процедур ВОЗ и сложившейся практике каждый из шести регионов ВОЗ поочередно предлагает кандидатуру. Единогласным решением Европейского региона в этот раз была номинирована Вероника Скворцова. Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом ВОЗ и самим значительным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.



В письме директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб отмечается, что решение о номинации Скворцовой было мотивировано ее большой известностью и вкладом в национальное и международное здравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.



Фото: сайт Минздрава РФ





Ключевые слова: Вероника Скворцова, ВОЗ Европейский регион Всемирной организации здравоохранения единогласно номинировал главу Минздрава РФ Веронику Скворцову на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая является высшим руководящим органом ВОЗ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения РФ Согласно правилам процедур ВОЗ и сложившейся практике каждый из шести регионов ВОЗ поочередно предлагает кандидатуру. Единогласным решением Европейского региона в этот раз была номинирована Вероника Скворцова. Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом ВОЗ и самим значительным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.В письме директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб отмечается, что решение о номинации Скворцовой было мотивировано ее большой известностью и вкладом в национальное и международное здравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.Ключевые слова: Минздрав









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