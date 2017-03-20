Скворцова может стать председателем высшего руководящего органа ВОЗ

21.03.2017 16:29
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
21.03.2017 16:29
Скворцова может стать председателем высшего руководящего органа ВОЗЕвропейский регион Всемирной организации здравоохранения единогласно номинировал главу Минздрава РФ Веронику Скворцову на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая является высшим руководящим органом ВОЗ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения РФ.
Согласно правилам процедур ВОЗ и сложившейся практике каждый из шести регионов ВОЗ поочередно предлагает кандидатуру. Единогласным решением Европейского региона в этот раз была номинирована Вероника Скворцова. Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом ВОЗ и самим значительным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.
В письме директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб отмечается, что решение о номинации Скворцовой было мотивировано ее большой известностью и вкладом в национальное и международное здравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.
Фото: сайт Минздрава РФ
Ключевые слова: Минздрав, Вероника Скворцова, ВОЗ
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.