DSM Group: можно говорить о стагнации на российском рынке госпитальных закупок По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей. Годом ранее на госпитальные закупки тоже было потрачено 221,9 млрд рублей, тогда как за год объем закупок в упаковках снизился на 13,6%. Такие показатели позволяют говорить о стагнации на рынке, отмечается в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.



За прошедший год наиболее яркой тенденцией стало увеличение доли дженериков в структуре закупок лекарственных препаратов. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарств.



Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз).



Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей, отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).



На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд Калетра, который занял 3,2% рынка. Данный бренд производится компанией - Abbvie.



«Лидером 2015 года был бренд Превенар, который из-за значительного падения объёма продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объёма продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Максимальный же прирост показал Совигрипп: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Ключевые слова: госпитальные закупки По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд рублей. Годом ранее на госпитальные закупки тоже было потрачено 221,9 млрд рублей, тогда как за год объем закупок в упаковках снизился на 13,6%. Такие показатели позволяют говорить о стагнации на рынке, отмечается в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.За прошедший год наиболее яркой тенденцией стало увеличение доли дженериков в структуре закупок лекарственных препаратов. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарств.Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объеме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз).Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей, отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд Калетра, который занял 3,2% рынка. Данный бренд производится компанией - Abbvie.«Лидером 2015 года был бренд Превенар, который из-за значительного падения объёма продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объёма продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Максимальный же прирост показал Совигрипп: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Ключевые слова: DSM Group









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DSM Group: можно говорить о стагнации на российском рынке госпитальных закупок За прошедший год наиболее яркой тенденцией стало увеличение доли дженериков в структуре закупок лекарственных препаратов. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году.

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