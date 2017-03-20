Главная / Новости медицины и фармации «Карта доступности» расширяет границы города для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» 21 марта 2017 года на сайте map.rs-sclerosis.ru заработала интерактивная «Карта доступности» Москвы. Этот простой в использовании и интуитивно понятный онлайн-сервис создан по инициативе компании Teva и адресован пациентам с диагнозом «рассеянный склероз» и тем, кто ухаживает за ними. Цель проекта – облегчить передвижение по городу людям, чья мобильность ограничена тяжелым заболеванием.



В 2016 году «Карта доступности» увидела свет в формате буклета. Онлайн-проект логично продолжает и расширяет долгосрочную социальную программу Teva «Ради Себя. Ради Свободы» в поддержку пациентов с рассеянным склерозом. Это заболевание, вопреки первой ассоциации, никак не связано с нарушениями памяти. Со временем у этих людей ухудшаются функции опорно-двигательного аппарата, и тем не менее многие из них социально активны и работоспособны. Они хотят иметь возможность рационально планировать свое время, встречаться с друзьями, близкими, ходить в кафе и кино – иными словами, быть уверенными в своих силах. «Карта доступности» создана, чтобы помочь им ориентироваться в городской среде. Осознание своей независимости в сочетании с квалифицированной медицинской помощью – это одна из возможностей снизить агрессивность тяжелой болезни, улучшить не только физическое, но и психологическое состояние.



Ольга Владимировна Матвиевская, президент МООИ «Московское общество рассеянного склероза»: «Москва – город для всех. За последние годы многое сделано, чтобы наша столица была не просто красивой, а удобной для людей с ограничениями по здоровью. Но интерактивная «Карта доступности» – это что-то особенное, она позволяет каждому из нас стать частью единого целого, лично принять участие в большом и чрезвычайно полезном проекте. Мы все живём в этом мегаполисе, так давайте вместе сделаем его ещё более комфортным! Пусть со временем объектов на этой карте станет столько, чтобы выход из дома не был каждый раз рискованным подвигом, связанным с преодолением множества препятствий; чтобы, планируя поездку, человек был заранее уверен в доступности выбранного объекта; чтобы все без исключения могли на равных беспрепятственно наслаждаться встречей с любимым городом».



Сейчас на виртуальной карте отмечено более 1000 объектов, отвечающих таким критериям доступности, как наличие пандусов, подъемников, лифтов, функциональной зоны, оборудованных душевых и туалетов, спусков в бассейн (для физкультурных комплексов), а также предоставляющих скидки людям с инвалидностью. Для удобства все организации и элементы городской инфраструктуры распределены по административным округам и 12 категориям: социальные учреждения, больницы и аптеки, культурно-досуговые места, магазины, спортивные центры, банки и т.д.



Чтобы сервис жил и активно развивался, важно постоянно поддерживать и расширять актуальную базу городских объектов с соответствующими критериями доступности. Внести свой вклад в социально значимый проект может любой желающий. Сделать это просто: мы каждый день ходим на работу и домой по одним и тем же хорошо знакомым маршрутам, у нас есть любимые кафе, торговые центры и рестораны. Достаточно простой наблюдательности, чтобы заметить широкий лифт или пандус на входе, и нескольких минут, чтобы зайти на сайт map.rs-sclerosis.ru и добавить эту информацию в систему.



Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия, прокомментировала начало работы онлайн-сервиса: «Мы стараемся поддерживать ранее начатые социальные проекты и делать это на постоянной основе. В 2016 году Teva инициировала создание «Карты доступности» для маломобильных пациентов, а теперь представила ее в удобном интерактивном формате. Это реальная помощь в организации повседневной жизни для тех, кому поставлен диагноз «рассеянный склероз», а также членов семьи, социальных работников, волонтеров, которые за ними ухаживают; для всех, кому не чуждо сострадание. Мы хотели бы, чтобы пользователи карты могли вести полноценный и активный образ жизни. Для этого нужна такая городская среда, которая будет доступна и дружественна для каждого человека вне зависимости от его физических возможностей. Давайте создавать ее вместе! Teva приветствует инициативу всех, кто готов развивать «Карту доступности», добавляя новые объекты, предлагая дополнительные функциональные возможности. Мы надеемся, что в ближайшее время карта охватит не только учреждения Москвы, но также и других городов России».







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