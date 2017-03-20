Не вызывающий эйфории опиоидный анальгетик доказал свою эффективность Экспериментальное опиоидное обезболивающее средство компании Nektar Therapeutics в рамках клинических исследований продемонстрировал достаточную эффективность в снятии болевого синдрома, информирует



Согласно результатам клинических исследований, прошедших при участии 600 пациентов, страдающих хроническими болями в пояснице, NKTR-181 также эффективно справляется с болевым синдромом, как и стандартные опиоиды длительного действия.



NKTR-181 достигает рецепторов в головном мозге гораздо медленнее, чем используемые в настоящее время аналоги. Подобное свойство препарата снижает ощущение эйфории, следовательно, NKTR-181 непригоден для нецелевого использования.



Усилия американских законодательных и регуляторных органов направлены на борьбу со злоупотреблением опиоидными анальгетиками и снижение частоты передозировки ими. В США нецелевое использование наркотических обезболивающих приняло масштабы эпидемии: каждый день на территории страны от передозировки опиоидами умирает 91 человек.



Ключевые слова: Nektar Therapeutics Экспериментальное опиоидное обезболивающее средство компании Nektar Therapeutics в рамках клинических исследований продемонстрировал достаточную эффективность в снятии болевого синдрома, информирует Reuters . Авторы разработки подчеркивают, что новый препарат NKTR-181 защищен от нецелевого использования, так как почти не вызывает ощущения эйфории у здоровых людей.Согласно результатам клинических исследований, прошедших при участии 600 пациентов, страдающих хроническими болями в пояснице, NKTR-181 также эффективно справляется с болевым синдромом, как и стандартные опиоиды длительного действия.NKTR-181 достигает рецепторов в головном мозге гораздо медленнее, чем используемые в настоящее время аналоги. Подобное свойство препарата снижает ощущение эйфории, следовательно, NKTR-181 непригоден для нецелевого использования.Усилия американских законодательных и регуляторных органов направлены на борьбу со злоупотреблением опиоидными анальгетиками и снижение частоты передозировки ими. В США нецелевое использование наркотических обезболивающих приняло масштабы эпидемии: каждый день на территории страны от передозировки опиоидами умирает 91 человек.Ключевые слова: опиоиды









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Не вызывающий эйфории опиоидный анальгетик доказал свою эффективность Разработанный компанией Nektar Therapeutics опиоидный препарат NKTR-181 защищен от нецелевого использования: он почти не вызывает ощущения эйфории, так как достигает рецепторов в головном мозге гораздо медленнее, чем используемые в настоящее время аналоги.

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