Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии

18-19 мая 2017 г. в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится II Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов «Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии».



Стремительное развитие клинической медицины диктует единственно возможную форму качественной медицинской помощи - форму командной работы профессионалов, поэтому главной темой съезда является «Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии».



Основные научные направления:



1. Отчет Главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реаниматологии, Д.Н. Проценко.2. Создание службы боли в многопрофильных НПО.3. Роль анестезиолога и реаниматолога:• в акушерстве и гинекологии• при острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваниях• при тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травме• у детей и взрослых• у больных пожилого и старческого возраста4. Предоперационная терапия боли5. Стандарты и медицинские услуги в анестезиологии, интенсивной терапии и неотложной медицине6. Вопросы деонтологии и непрерывное медицинское образование

Председателем Оргкомитета выступает - Хрипун Алексей Иванович, Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

Сопредседателем Оргкомитета выступает - Проценко Денис Николаевич, Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реаниматологии.



Организаторами мероприятия являются Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов.



Официальный сайт мероприятия - http://www.ar-mos.com/