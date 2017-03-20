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Главная / Новости медицины и фармации
21.03.2017 12:48
Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии
18-19 мая 2017 г. в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится II Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов «Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии».
2. Создание службы боли в многопрофильных НПО.
3. Роль анестезиолога и реаниматолога:
• в акушерстве и гинекологии
• при острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваниях
• при тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травме
• у детей и взрослых
• у больных пожилого и старческого возраста
4. Предоперационная терапия боли
5. Стандарты и медицинские услуги в анестезиологии, интенсивной терапии и неотложной медицине
6. Вопросы деонтологии и непрерывное медицинское образование
Председателем Оргкомитета выступает - Хрипун Алексей Иванович, Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.
Сопредседателем Оргкомитета выступает - Проценко Денис Николаевич, Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реаниматологии.
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