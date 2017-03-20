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 Главная / Новости медицины и фармации

21.03.2017 12:48

Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии

18-19 мая 2017 г. в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится II Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов «Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии».

Стремительное развитие клинической медицины диктует единственно возможную форму качественной медицинской помощи - форму командной работы профессионалов, поэтому главной темой съезда является «Междисциплинарный подход в анестезиологии и реаниматологии».
 
Основные научные направления:

1.    Отчет Главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реаниматологии, Д.Н. Проценко.
2.    Создание службы боли в многопрофильных НПО.
3.    Роль анестезиолога и реаниматолога:
       •    в акушерстве и гинекологии
       •    при острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваниях
       •    при тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травме
       •    у детей и взрослых
       •    у больных пожилого и старческого возраста
4.    Предоперационная терапия боли
5.    Стандарты и медицинские услуги в анестезиологии, интенсивной терапии и неотложной медицине
6.    Вопросы деонтологии и непрерывное медицинское образование

Председателем Оргкомитета выступает - Хрипун Алексей Иванович, Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

Сопредседателем Оргкомитета выступает - Проценко Денис Николаевич, Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реаниматологии.

Организаторами мероприятия являются Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов.

Официальный сайт мероприятия - http://www.ar-mos.com/




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