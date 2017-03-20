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 Главная / Новости медицины и фармации

21.03.2017 12:29

Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество

25-26 мая 2017 г. в Здании Правительства Москвы состоится X Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество».

Конференция проходит под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы

Организаторами являются:

- НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
- Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
- Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»
- Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины»
- Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины (НАЛПТМ)

С докладами по тематике конференции выступят главные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие ученые и практики. В работе конференции примут участие руководители и врачи - специалисты клинико-диагностических лабораторий государственных учреждений, крупных лабораторных комплексов, ведомственных больниц Москвы и Московской области, специалисты и руководители научно-исследовательских институтов, предприятий и различных медицинских лабораторий.

Основные темы научной программы:

•   Перспективы развития лабораторной службы города Москвы (организация работы, логистика, порядок финансирования лабораторной службы на современном этапе)
•         Решение проблем по взаимодействию лабораторий различного уровня
•    Материально-техническое обеспечение деятельности лабораторной службы (состояние и возможности парка аналитического и преаналитического оборудования, обеспечение заявочных компаний, контроль за рациональным использованием реактивов и расходных материалов)
•        Обсуждение изменений в номенклатуре лабораторных исследований.
•      Опыт применения «Централизованного лабораторного сервиса» (ЦЛС) «Единой медицинской информационной автоматизированной системы» ЕМИАС (перспективы  и проблемы внедрения и тиражирования).
•       Обеспечение качества лабораторных исследований: внутрилабораторный контроль качества, новые направления в системах внешней оценки качества, анализ участия лабораторий Москвы в ФСВОК
•        Внедрение СМК, организация работы лабораторий в системе ISO 15189
•     Обеспечение деятельности лабораторий  по диагностике социально опасных инфекционных заболеваний (результаты работы, проблемы и пути их решения).
•       Создание единого информационного пространства лабораторной службы города Москвы
•    Новые диагностические возможности и роль лабораторной службы в профилактике и своевременном выявлении различных заболеваний
•        Взаимодействие лабораторной службы с другими медицинскими специальностями.

В рамках Конференции организуется тематическая выставочная экспозиция, в которой примут участие ведущие производители и дистрибьютеры продукции для лабораторной диагностики. Вниманию посетителей будут представлены новинки медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий медицинского назначения, медицинской техники, сопутствующей продукции, а также специализированная литература от ведущих медицинских издательств.

Сайтwww.lab-med.pro




 




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