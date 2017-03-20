Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество
25-26 мая 2017 г. в Здании Правительства Москвы состоится X Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество».
Конференция проходит под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы
Организаторами являются:
- НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
- Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
- Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»
- Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины»
- Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины (НАЛПТМ)
С докладами по тематике конференции выступят главные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие ученые и практики. В работе конференции примут участие руководители и врачи - специалисты клинико-диагностических лабораторий государственных учреждений, крупных лабораторных комплексов, ведомственных больниц Москвы и Московской области, специалисты и руководители научно-исследовательских институтов, предприятий и различных медицинских лабораторий.
Основные темы научной программы:
• Перспективы развития лабораторной службы города Москвы (организация работы, логистика, порядок финансирования лабораторной службы на современном этапе)
• Решение проблем по взаимодействию лабораторий различного уровня
• Материально-техническое обеспечение деятельности лабораторной службы (состояние и возможности парка аналитического и преаналитического оборудования, обеспечение заявочных компаний, контроль за рациональным использованием реактивов и расходных материалов)
• Обсуждение изменений в номенклатуре лабораторных исследований.
• Опыт применения «Централизованного лабораторного сервиса» (ЦЛС) «Единой медицинской информационной автоматизированной системы» ЕМИАС (перспективы и проблемы внедрения и тиражирования).
• Обеспечение качества лабораторных исследований: внутрилабораторный контроль качества, новые направления в системах внешней оценки качества, анализ участия лабораторий Москвы в ФСВОК
• Внедрение СМК, организация работы лабораторий в системе ISO 15189
• Обеспечение деятельности лабораторий по диагностике социально опасных инфекционных заболеваний (результаты работы, проблемы и пути их решения).
• Создание единого информационного пространства лабораторной службы города Москвы
• Новые диагностические возможности и роль лабораторной службы в профилактике и своевременном выявлении различных заболеваний
• Взаимодействие лабораторной службы с другими медицинскими специальностями.
В рамках Конференции организуется тематическая выставочная экспозиция, в которой примут участие ведущие производители и дистрибьютеры продукции для лабораторной диагностики. Вниманию посетителей будут представлены новинки медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий медицинского назначения, медицинской техники, сопутствующей продукции, а также специализированная литература от ведущих медицинских издательств.
Количество новых случаев туберкулеза и случаев летального исхода заболевания в2011-2015 годах ежегодно снижалось на 4,3% и 8,5%, соответственно. Однако за это же время частота инфицирования среди пациентов с ВИЧ возросла на 40%.
Результаты КИ свидетельствуют о превосходстве терапии экспериментальным препаратом абемациклибом в комбинации с фулвестрантом над монотерапией фулвестрантом женщин с рецидивом РМЖ и пациенток, не ответивших на предыдущую антиэстрагеновую терапию.
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