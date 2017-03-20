Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество

25-26 мая 2017 г. в Здании Правительства Москвы состоится X Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество».



Конференция проходит под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы

Организаторами являются:



- НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы

- Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики

- Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

- Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины»

- Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины (НАЛПТМ)



С докладами по тематике конференции выступят главные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие ученые и практики. В работе конференции примут участие руководители и врачи - специалисты клинико-диагностических лабораторий государственных учреждений, крупных лабораторных комплексов, ведомственных больниц Москвы и Московской области, специалисты и руководители научно-исследовательских институтов, предприятий и различных медицинских лабораторий.



Основные темы научной программы:



• Перспективы развития лабораторной службы города Москвы (организация работы, логистика, порядок финансирования лабораторной службы на современном этапе)

• Решение проблем по взаимодействию лабораторий различного уровня

• Материально-техническое обеспечение деятельности лабораторной службы (состояние и возможности парка аналитического и преаналитического оборудования, обеспечение заявочных компаний, контроль за рациональным использованием реактивов и расходных материалов)

• Обсуждение изменений в номенклатуре лабораторных исследований.

• Опыт применения «Централизованного лабораторного сервиса» (ЦЛС) «Единой медицинской информационной автоматизированной системы» ЕМИАС (перспективы и проблемы внедрения и тиражирования).

• Обеспечение качества лабораторных исследований: внутрилабораторный контроль качества, новые направления в системах внешней оценки качества, анализ участия лабораторий Москвы в ФСВОК

• Внедрение СМК, организация работы лабораторий в системе ISO 15189

• Обеспечение деятельности лабораторий по диагностике социально опасных инфекционных заболеваний (результаты работы, проблемы и пути их решения).

• Создание единого информационного пространства лабораторной службы города Москвы

• Новые диагностические возможности и роль лабораторной службы в профилактике и своевременном выявлении различных заболеваний

• Взаимодействие лабораторной службы с другими медицинскими специальностями.



В рамках Конференции организуется тематическая выставочная экспозиция, в которой примут участие ведущие производители и дистрибьютеры продукции для лабораторной диагностики. Вниманию посетителей будут представлены новинки медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий медицинского назначения, медицинской техники, сопутствующей продукции, а также специализированная литература от ведущих медицинских издательств.



Сайт – www.lab-med.pro













